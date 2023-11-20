Kestane balı nedir? Kestane balı nasıl üretilir?

Arıların çiçeklerden topladığı nektarlar ile ürettikleri bal, çeşitli hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirdiği bilinen, insanlar için son derece sağlıklı olduğu kabul edilen bir besin türüdür. Değişik renklerde, kıvamlarda ya da tatlarda olan balın temel özelliklerini şekerler belirler. Ülkemiz arıcılık açısından son derece verimlidir ve arıcılığın temel hedefi olan bal üretiminde dünya çapında ikinci sıradadır. Birçok çeşidi bulunan balın farklı özeliklerine göre birbirlerinden ayrılan türlerinden bazıları şunlardır: Çam balı, anzer balı, akasya balı, kestane balı, ıhlamur balı, kekik balı.

Kestane balı nedir?

En çok bilinen ve sevilen bal türleri arasında yer alan kestane balı, kestane ağaçlarından belli dönemlerde toplanan çiçek özlerinden elde edilir. İçeriğinde %90 oranında polen bulunur. Türkiye’de en çok üretilen ballar arasında yer alan kestane balı, geleneksel tıp alanında biyolojik ve kimyasal faydaları ile öne çıkar. Bu nedenle hammadde olarak da kullanılır. Kestanenin özünden elde edilen doğal özellikteki balın sağlıkta da önemli ve olumlu etkileri olduğu bilinir.

Faydaları ile tanınan kestane balının içeriğinde elajik, kafeik, kumarik asitler vardır. İnsan bedeninin gücünün artmasında, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, zararlı mikropların yok edilmesinde faydalı olduğu kabul edilen kestane balı ülkemizde birçok bölgede yetiştirilir.

Kestane balı nasıl üretilir?

Ballar birbirlerinden üretim teknikleri, lezzetleri, yoğunlukları, kıvamları ya da renkleri ile ayrılırlar ve isimlendirilirler. Değişik özellikleri ve diğer bal türlerinden ayrılan belirgin farkları ile kestane balı da arıların kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde ettiği nektarlar ile üretilir. Kestane ağacı çiçekleri belli bir dönemde açtığı için kestane ağacından üretilen kestane balı sadece belli dönemlerde üretilebilir. Bu bal türünün hasadı da kestane ağaçlarının çiçeklenmesinden sonraki dönemlerde yapılır.

En iyi kestane balı nerede bulunur?

Ülkemiz bal üretimi açısından son derece verimlidir. Kestane ağaçlarından üretilen kestane balı da Türkiye’de birçok şehirde ve bölgede bulunabilmektedir. En kaliteli olarak belirlenen Zonguldak dışında kestane balının üretildiği bölgelerden ve şehirlerden bazıları şunlardır:

Zonguldak

Rize

Aydın

Şile

Kestane balı nasıl tüketilmelidir?

Bal kendi başına insan sağlığı için son derece önemli ve değerli bir besindir. Farklı yöntemlerle ve farklı kaynaklardan üretilen her bir balın farklı özellikleri ve yararları bulunur. Kestane balının da son derece faydalı olduğu kabul edilir ve önerildiği şekilde tüketilmesi ile insan sağlığına iyi geldiği bilinir. Kestane balı en yüksek kalorili bal türleri arasında yer alır. Bu nedenle kilo almak istemeyen kişilerin kestane balı tüketiminde dikkatli olması önemlidir. İçeriğinin son derece güçlü olması nedeni ile mide bulantısı, tansiyon düşmesi ya da kusma gibi belirtilere de neden olabilir. Polen alerjisi olanların asla tüketmemesi önerilir.

Kestane balının faydaları nelerdir?

Her besin gibi son derece faydalı olduğu bilinen kestane balının da aşırı tüketimi bazı sıkıntılara ya da sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle belli miktarlarda tüketilmesi gereken gıdalardan biri de kestane balıdır. Kestane balının en bilinen bazı faydaları şunlardır:

B ve C vitaminleri içerir.

Gastrite iyi gelir.

Ülsere iyi gelir.

Göz hastalıkları risklerini azaltır.

Kan dolaşımına yardımcı olur.

Kasları güçlendirir.

Kemikleri güçlendirir.







