Khloe Kardashian'dan Kourtney Kardashian'a bomba yatak sorusu! Yanıtı olay oldu

Khloe Kardashian ve Kourtney Kardashian arasındaki diyalog gündeme geldi. Khloe Kardashian ablası Kourtney Kardashian'a atakta ne giydiği sordu.

Travis Barker ile sık sık müstehcen pozlar paylaşmasıyla tepki çeken ünlü yıldız bu soruya "Benimle kimin yattığına bağlı" yanıtını verdi.

Yakın zamanda on yaşındaki kızı Penelope'nin her gece onunla yattığını belirten Kourtney Kardashian, böyle zamanlarda ipek pijamalara veya eski bir tişörtle yetindiğini söyledi.

Ünlü yıldız konuşmasının devamında ise eğer kocasıyla yalnızken ya çıplak olduğunu ya da küçük bir boxer giydiğini ifade ederek "Bilmiyorum. değiştiriyorum Her zaman ilginç tutmalıyım" dedi.



