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Khloe Kardashian'dan Kourtney Kardashian'a bomba yatak sorusu! Yanıtı olay oldu

22.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Khloe Kardashian ve ablası Kourtney Kardashian arasındaki yatak sohbeti gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde kocası Travis Barker ile verdiği müstehcen pozlar sebebiyle tepki çeken Kourtney Kardashian yatakta ne giydiği sorusuna açık açık yanıt verdi.

Khloe Kardashian'dan Kourtney Kardashian'a bomba yatak sorusu! Yanıtı olay oldu

Khloe Kardashian ve Kourtney Kardashian arasındaki diyalog gündeme geldi. Khloe Kardashian ablası Kourtney Kardashian'a atakta ne giydiği sordu.

Travis Barker ile sık sık müstehcen pozlar paylaşmasıyla tepki çeken ünlü yıldız bu soruya "Benimle kimin yattığına bağlı" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Yakın zamanda on yaşındaki kızı Penelope'nin her gece onunla yattığını belirten Kourtney Kardashian, böyle zamanlarda ipek pijamalara veya eski bir tişörtle yetindiğini söyledi.

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Ünlü yıldız konuşmasının devamında ise eğer kocasıyla yalnızken ya çıplak olduğunu ya da küçük bir boxer giydiğini ifade ederek "Bilmiyorum. değiştiriyorum Her zaman ilginç tutmalıyım" dedi.

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Khloe Kardashian

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