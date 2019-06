Khloe Kardashian, eski eniştesi Scott Disick'in önünde soyundu

Keeping Up with the Kardashians programı uzun süredir ilginç anlara sahne oluyor. Kardashian ailesinin aşırı rahat tavırları ve itiraflarıyla gündeme gelen programda yine bomba bir olay oldu!

Khloe Kardashian ablası Kourtney’in eski eşi Scott Disick ile çekim yaptığı anlarda soyunuyor. Daha önce seks bağımlısı olan eski eş Kardashian ailesiyle malum çok iyi. Aileden biri olan Scott son olayıyla yine gündem oldu.

Resim yapmaya hazırlanan Khloe ve Scott Disick arasında bir önlük anlaşmazlığı yaşanıyor. Eski enişte Kardashian'a giydiği önlüğü çıkarabileceğini ve bunu elbise olarak giyebileceğini söylüyor. Khloe ise soyunmaya başlayarak ‘Sütyenimi çıkartayım mı?’ diye sorduğunda ise Scott ‘Kim çıkartma der ki!’ diyerek yanıt veriyor.

İkilinin bu anları sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi Kardashian ailesinin yaşadığı bu anları hoş karşılamazken bazıları da ‘Ne kadar doğallar’ yorumunda bulundu.

Bu sırada Khloe Kardashian’ın; sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatılması da programda tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.