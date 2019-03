Khloe Kardashian evini çok seviyor!

Her adımlarıyla adeta magazin gündemine yön veren Kardashian-Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian, çocuğunun babası NBA yıldızı Tristan Thomspon'ın ihanetine uğradıktan sonra minik kızı True ile birlikte yaşamaya başladı.

24 yaşındaki Kardashian, Calabasas'taki gösterişli evi de sık sık ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı şovda ekrana geliyor.

2018 yılının verilerine göre toplam serveti 40 milyon dolar olan 34 yaşındaki Khloe Kardashian, evinin değişik köşelerinde çektiği pozlarını da sık sık sosyal medya sayfasında paylaşıyor.

Kardashian beyaz ve pastel tonlarda döşenmiş evinden yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.