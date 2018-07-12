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Kibariye'den boşanma açıklaması! 'Kofti bir durum yok'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Kibariye (58), kendisinden 20 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın (37) ihaneti, kumar borcu ve evlerine gelen haciz ile sarsılmıştı.

Kibariye'den boşanma açıklaması! 'Kofti bir durum yok'

Bodrum'da tatil yapan Kibariye "Aldatıldığıma dair bazı şeyler kulağıma geldi. Ama ben inanmıyorum. Çünkü gözümle görmedim. Yakalasaydım, amenna. Ya da siz bir kadınla çekseydiniz, kabul. Bilmem neler için yuvamı yıkmam. Yalnız ciddi bir ilişki varsa ayrılırım." diye konuştu.

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'HATASIZ KUL OLMAZ'

Maddi sıkıntıları da atlattıklarını belirten Kibariye şunları söyledi: “Ali’nin kumar oynamasına gelince; hatasız kul olmaz. Bazıları zorla yuvamı yıkmaya çalışıyor. Ama ben mutluyum. Her şeyden önce o, kızımın (Birgül) babası. Önemli olan yanlışlarını tekrarlamaması. Romanca şöyle bir laf vardır; ‘Kofti bir durum yok’. Kısacası her şey yolunda.”

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*Kibariye ile Ali Küçükbalçık 1999’da evlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kibariye Ali Küçükbalçık ihanet kumar haciz

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Alinin terliğini giyip çıkmışsın ve kameralara yakalanmışsın.
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