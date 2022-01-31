Kıbrıs Zafere Doğru dizisi ekrana veda ediyor! Kıbrıs Zafere Doğru final tarihi açıklandı

TRT 1'in iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs adıyla başlayıp Kıbrıs Zafere Doğru adıyla devam eden yapım ekrana veda ediyor.Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı dizinin final tarihi 17. bölümü yayınlanmadan önce kararlaştırılmıştı. Sezonu sonunu tamamlanması beklenen dizi için yapılan planlama sonrası 31. bölümde final kararı alınmıştı.

FİNALİ ERKENE ALINDI

Ancak dizi sezon sonunu bekleyemedi. Osman Taşcı ve Barış Erçetin’in yönettiği diziyi Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme almıştı. Sık sık eleştirilere uğrayan dizide tarihi olayların çarpıtıldığı belirtilmiş, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında diziye tepki gösterilmişti.

Bu gelişmelerin ardında dizinin finali erkene alındı. Alınan kararla Kıbrıs Zafere Doğru dizisi 24. bölümüyle bu hafta Cuma günü final yapacak. Böylece dizi planlanandan 7 bölüm önce sonlandırılmış olacak.



