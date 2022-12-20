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Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi! İYİ Parti'den CHP liderinin olası adaylığı hakkında bomba açıklama... "İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası..."

20.12.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette geçtiğimiz haftadan beri oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı yeni tartışmaları ve hamleleri beraberinde getirdi. Akşener'den İmamoğlu'na güçlü destek sinyalleri gelirken Kılıçdaroğlu dün "Bir parti başka partinin içişlerine karışmamalı" dedi. Bu açıklamanın ardından gözlerin çevrildiği İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. İYİ Partililerin CHP'nin içişlerine karışılmadığını savunduğu açıklamada "Akşener ne yapsaydı?" diye soruldu.

Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi! İYİ Parti'den CHP liderinin olası adaylığı hakkında bomba açıklama... "İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası..."

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı birçok tartışmanın fitilini ateşledi. Kararın peşinden yaşanan gelişmeler hakkında 'Millet İttifakı'nda, 6'lı masada kriz' değerlendirmeler yapıldı. Özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu dünkü 'adaylık' açıklaması ve "Başka partininin içişlerine karışılmamalı" şeklindeki söylemi İYİ Parti ile CHP arasında bir gerilim yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu akıllara getirirken İYİ Partililerden bu açıklamalara yanıt gecikmedi.

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"KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI ÖNERİRSE ALTILI MASA'DA TARTIŞILIR"

Dün gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalar yaparken "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette aday oluruz. Altı liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" diyerek güçlü bir adaylık sinyali vermişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "Millet İttifakı'nda bir sıkıntıya yol açmayacağını" belirten İYİ Partili yetkililer Cumhuriyet'e yaptıkları açıklamada 6'lı masada tartışma olasılığına ilişkin şunları söyledi:

“Altı siyasi partiyi bir araya getiren en önemli etken, güçlendirilmiş parlamenter sistem. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu Kılıçdaroğlu’nun önerisi ile masanın gündemine gelmiş bir konudur. Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili bir öneride bulunursa, altı siyasi partinin lideri adaylığı tartışır.”

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"KAZANACAK ADAY VURGUSU, İÇİŞLERİNE KARIŞMAK DEĞİLDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olarak önerilirse hayır demeyeceğiz" şeklinde bir söylemde bulunmuş, geçtiğimiz hafta da Ekrem İmamoğlu'na desteğini yakından göstermişti. Kılıçdaroğlu'nun dünkü "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" sözlerinin ardından İYİ Parti kurmayları şu açıklamayı yaptı:

“Akşener ilk kez İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı ile ilgili böyle bir açıklama yapmadı. Benzer söylemleri daha önce de kullandı. Kazanacak bir aday vurgusunu yapmak da bir partinin içişlerine karışmak değildir. 2023’te kim Cumhurbaşkanlığı’nı kazanacaksa, bu İmamoğlu, Yavaş ya da bir başkası, isim önemli değil, muhalefet bu ismi ortak aday olarak göstermeli demektir.”

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"AKŞENER NE YAPSAYDI, MÜCADELEYİ YOK MU SAYSAYDI?"

İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı ve Saraçhane mitingi sürecinde Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunması, çağrıyı sosyal medyadan öğrenmesi ve bu sırada Akşener'in yakın desteği tartışmalarda öne çıkan başlıklar olmuştu. İYİ Partililer bu konuyla ilgili ise şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“İttifakın temel mantığında mücadele var. Yargı üzerinden ittifakın ortak adayı İmamoğlu ile ilgili bir operasyon gerçekleştirilmiş. İmamoğlu da bir mücadele ortaya koyuyor. Akşener ne yapsaydı? Mücadeleyi yok mu saysaydı? Bunun altında başka bir neden aramaya gerek yok.”

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