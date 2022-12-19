SON DAKİKA | Akşener'in "İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleriz" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan keskin çıkış: "Başka partinin içişlerine karışmamalı"

Son dakika haberi: İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak, akabinde ise 6'lı masanın Saraçhane mitingi 6'lı masada adaylık tartışmaları alevlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve Akşener'in tepkisi hakkında değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda da net ifadeler kullandı.
Televizyon kanallarının Ankara temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda da çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. "Kararı verecek olan 6'lı masa" diyerek topu diğer liderlere atan Kılıçdaroğlu, "Adayımız sizsiniz derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu keskin bir değerlendirme yaparak "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.