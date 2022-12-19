SON DAKİKA | Akşener'in "İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleriz" demişti! Kılıçdaroğlu'ndan keskin çıkış: "Başka partinin içişlerine karışmamalı"

Son dakika haberi: İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak, akabinde ise 6'lı masanın Saraçhane mitingi 6'lı masada adaylık tartışmaları alevlendirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu gündemdeki sıcak başlıklara ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve Akşener'in tepkisi hakkında değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda da net ifadeler kullandı.

"ÇAĞRIYI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Televizyon kanallarının Ankara temsilcilerine konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(İmamoğlu'nun Saraçhane'de miting çağrısı) Almanya'da duydum, sosyal medyadan öğrendim.

(İmamoğlu ile Akşener'in çok konuşulan fotoğrafı) İmamoğlu bir çağrı yaptı, Meral hanım bu çağrıya katıldı. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi. O fotoğraf olabilir. Daha önceden tanıyorlar birbirini. Yadırganacak bir durum değil.

ADAYLIK AÇIKLAMASI: ELBETTE OLURUZ

Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda da çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. "Kararı verecek olan 6'lı masa" diyerek topu diğer liderlere atan Kılıçdaroğlu, "Adayımız sizsiniz derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I DESTEKLERİZ" SÖZLERİNE YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı için "İki arkadaşımızdan biri aday gösterilse hayır demeyeceğiz" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu keskin bir değerlendirme yaparak "Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır" ifadelerini kullandı.