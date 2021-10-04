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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in "başbakanlığa talibim" açıklamasına ilk yorum

04.10.2021 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" açıklamasına ilişkin ilk kez konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in "başbakanlığa talibim" açıklamasına ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Abant'taki milletvekili kampının ikinci gününde bir grup gazeteciyle kahvaltıda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını vurguladı.

PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için kararlı olduklarını vurgulayan CHP lideri yürütme organının hesap vermesi gerektiğini söyledi.

AKŞENER'İN "BAŞBAKANLIĞA TALİBİM" AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim" açıklamasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu "Sayın Akşener’in başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan adayı mı?Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan adayı mı?


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener CHP
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