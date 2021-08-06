Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan adayı mı?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, 2023 seçimleri için parti ve ittifakların hazırlıkları da sürüyor.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği belirsizliğini korurken gazeteci Abdulkadir Selvi'nin ortaya attığı iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.
Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Selvi, Millet İttifakı'nın bir yandan Başkanlık Sistemi'ne göre bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya hazırlanırken diğer yandan da Parlamenter Sistemi'ne dönüş için bir strateji geliştirdiğini aktardı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak baktığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise her defasında aday olmayacağını dile getirmesine dikkat çeken Selvi, Akşener'in “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına saygı duyarım, en doğal hakkıdır. Benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Aday olursa saygı duyarım” açıklamasının kırılma noktası olduğunu savundu.
Millet İttifakı'nda bir takvimin belirlendiğini iddia eden Selvi, Kılıçdaroğlu'nun seçilirse iki yıl içinde parlamenter sisteme geçip seçime gitmeyi planlandığını, bu durumda da Akşener'in de başbakan adayı olacağını yazdı.
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