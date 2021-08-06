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Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan adayı mı?

06.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçimleri için Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Ana hedefin Parlamenter Sistemi'ne geçmek olduğunu belirten gazeteci Abdulkadir Selvi; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in başbakan adayı olacağını yazdı.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan adayı mı?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, 2023 seçimleri için parti ve ittifakların hazırlıkları da sürüyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği belirsizliğini korurken gazeteci Abdulkadir Selvi'nin ortaya attığı iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.

ÖNCE SEÇİM SONRA PARLAMENTER SİSTEMİ'NE GEÇİŞ

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Selvi, Millet İttifakı'nın bir yandan Başkanlık Sistemi'ne göre bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya hazırlanırken diğer yandan da Parlamenter Sistemi'ne dönüş için bir strateji geliştirdiğini aktardı.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASI KIRILMA NOKTASI OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak baktığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise her defasında aday olmayacağını dile getirmesine dikkat çeken Selvi, Akşener'in “Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına saygı duyarım, en doğal hakkıdır. Benim bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. Aday olursa saygı duyarım” açıklamasının kırılma noktası olduğunu savundu.

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2023 STRATEJİSİ

Millet İttifakı'nda bir takvimin belirlendiğini iddia eden Selvi, Kılıçdaroğlu'nun seçilirse iki yıl içinde parlamenter sisteme geçip seçime gitmeyi planlandığını, bu durumda da Akşener'in de başbakan adayı olacağını yazdı.


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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener
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