Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere sert yanıt: "Gaffar Okkan'ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramazlar"

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni'ne katıldı. Ankara'daki törende ilk olarak kürsüye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ankara Büykşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Yavaş yaptığı açıklamada "Bu projede 5 bin 154 konut üreteceğiz. Projemizde 2+1, 3+1, 4+1 projeler olacak." diye konuştu.

AKŞENER: 'İDDİALARIN BİNDE BİRİ DOĞRUYSA SOKAKTA GEZEMEZLER'

Yavaş'ın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı. Son günlerde internette yayımlanan bir videodaki iddialarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Akşener, sert çıktı. Dün akşam söz konusu videoyu tesadüfen izlediğini belirten Akşener, "O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine girilmiş. Sokakta gezemeyecek insanlar bizlere iftira atıp, sokakta sırıta sırıta geziyorsa batsın bu dünya." dedi.

Akşener'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Dün akşam tesadüfen Muhammed Yakut diye bir arkadaşın ortaya koyduğu iddiaların bulunduğu bir video izledim. Muhtemelen bir çoğunuz izlediniz. Bu iddiaların binde biri doğru ise sokakta gezemez bu arkadaşlar. Bu iddialarını binde biri gerçek ise sokakta gezemez bu arkadaşlar. Hayatımda ilk defa duydum Pırlanta Konutları, Sitesi… Şehrazat Sitesi… Bu ülke ne olmuş… Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş. Ne olmuş biliyor musunuz? Hazreti Adem kıssasına göre harama el uzattığın anda edep yerlerin açılır. Edep yerlerin açıldığı andan itibaren edep, haya, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz.

O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğru ise sokakta gezemeyecek insanlar döndürüp bize iftira atıyorsa, Kılıçdaroğlu’na, Meral Akşener’e iftira atıyorsa… Mansur Yavaş’a iftira atıyorsa batsın bu dünya. Bunları yapanlar sokakta gezemeyecekken ve hiç utanmadan sırıta sırıta geziyorsa… 14 Mayıs’ta her bir bireye düşen şey şu… Eğer milli gelirimizin çalınmasını istemiyorsanız gençler nefes almak istiyorsa, bu hırsızlardan hesap sorulmak isteniyorsa. Bu arsızlardan, edepsizlerden, hayasızlardan hesap sorulmak isteniyorsa 14 Mayıs’ta herkes sandığa gidecek.

"HAKKIMDA SÖYLENMEDİK KALMADI AMA..."

Yanında herkes bir kişiyi getirecek Sayın Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceğiz hep beraber inşallah. Ben Meral Akşener hakkımda söylenmedik kalmadı ama Allah’a şükür hırsız denmedi. Kılıçdaroğlu’na söylenmedik şey kalmadı Allah şükürler olsun hırsız diyemediler. Çünkü yaşantımız meydanda çoluğumuz çocuğumuzun hayatı meydanda. Çünkü bütün bilgiler ellerinde dolaysıyla onu söyleyemediler."

Akşener'in konuşmasının ardından kürsüye son olarak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"En büyük arzum her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa siyaset kurumu görevini yetiştirmiş demektir.

Buradan bütün Türkiye’ye sözümüz konut sorununu çözeceğiz. Ama önce deprem bölgesinde konutları, iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızı, öyle 2 yıl ödemesizi 20 yıl taksitle, zaten adamın evi gitmiş, iş yeri gitmiş. Evini yapacağız, iş yerini yapacağız, kendisine teslim edeceğiz. 1 kuruş almayacağız. Ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz.

Bunu söylediğim zaman, parayı nereden bulacaksınız diye laflar da geliyor. Hiç meraklanmayın bu kardeşiniz 27 buçuk yılını maliye bakanlığına harcadı. Biz söz verdiysek kapı gibi sözümüzün arkasında duracağız.

Alışmışlar tefecilere para vermeye, sanıyorlar biz tefecilerin peşinde koşuyoruz. Size bir rakam vereyim, son 20 yılda bunların ödedikleri faiz: 537 milyar dolar.

Haram yemekten hoşlanıyorlar ben bunları da biliyorum. Rüşvet alandan büyükelçi olur mu? Olmaz, izin vermeyeceğiz bunlara.

"GÖRSÜNLER BAKALIM MİLLİYETÇİ KİMMİŞ"

Bize pek çok iftiralar atıyorlar. Değerli Ankaralılar, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan bizim için kutsaldır. Gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleymanşah türbesini kaçırdılar, bayrağımızı indirdiler. Süleymanşah türbesini kendi topraklarına getireceğiz. Görsünler bakalım milliyetçi kimmiş. Gaffar Okkan'ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramazlar.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek sizlersiniz. Benden de size söz, göreceksiniz, gençliğin bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını. Yer geldiğinde cumhurbaşkanını nasıl eleştirdiklerini göreceksiniz

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