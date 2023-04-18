HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Seçim
  4. Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

18.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gidiyor. Seçime az bir süre kala anketlerin sonuçları da yakından takip ediliyor. ORC Araştırma, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. İstanbul'da yapılan ankette Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'na ait oy oranları dikkat çekti. İstanbul'daki anket sonuçlarında partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi. İşte merak edilen anketin sonuçları...

Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Partilerin milletvekili aday listeleri belli olurken siyasetin gündemi de hareketlendi. Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayan anket sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranları dikkat çekerken partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi.

thumbs_b_c_30d9a2ef2b955a9e80b0b0b943b66d52

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR! AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ...

ORC Araştırma 13-16 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yaptığı ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye o verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşlardan yüzde 35,9'u AK Parti, yüzde 29,8'i CHP, yüzde 12,3'ü İYİ Parti dedi.

1

İŞTE PARTİLERİN İSTANBUL'DA BÖLGE BÖLGE OY ORANLARI

Anket sonuçlarına göre; AK Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33,4, 2. Bölgede yüzde 39,3, 3. Bölgede yüzde 34,5 oy aldı.

CHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33, 2. Bölgede yüzde 27,5, 3. Bölgede yüzde 29,3 oy aldı.

İYİ Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 13,4, 2. Bölgede yüzde 11,6, 3. Bölgede yüzde 11,8 oy aldı.

Yeşil Sol Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 10,7, 2. Bölgede yüzde 11,3, 3. Bölgede yüzde 12,7 oy aldı.

MHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 4,5, 2. Bölgede yüzde 4,9, 3. Bölgede yüzde 5,2 oy aldı.

Memleket Partisi, İstanbul 1. Bölgede yüzde 2,1, 2. Bölgede yüzde 2,1, 3. Bölgede yüzde 2,9 oy aldı.

İŞTE BURSA, SAKARYA VE KOCAELİ'DEKİ SON DURUM

Bursa'da ise AK Parti yüzde 40,1, CHP yüzde 26,7, İYİ Parti yüzde 16,2 oy aldı.

2

Kocaeli'de AK Parti yüzde 39,3, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 17,7 oy aldı.

3

Sakarya'da AK Parti yüzde 46,2, İYİ Parti yüzde 19,5, CHP yüzde 18,1 oy aldı.

4

Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek! Son seçim anketinde 'ilk tur' detayı: Sonucu onlar belirleyecek!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çektiSon ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti
Açıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozduAçıklamaları gündem olmuştu! CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin suskunluğunu bozdu
'Kilo vermek isteyenler...' Kendiliğinden yetişiyor! Kilosu...'Kilo vermek isteyenler...' Kendiliğinden yetişiyor! Kilosu...
Anahtar Kelimeler:
CHP MHP İYİ Parti Millet İttifakı Cumhur İttifakı ORC Araştırma ak parti hdp

En Çok Okunan Haberler

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Filmleri aratmayacak olay! Şeytanın bile aklına gelmez, dudak uçuklatan vurgun

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Babala TV'de İnce'ye dikkat çeken ikinci tur sorusu: Utanmayacak mısınız?

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

Yine üstsüz poz! "Anladık iddialısın"

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

ABD’li bankadan gümüş için yeni tahmin…

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Sinan Oğan’ın katıldığı bölümde kavga çıktı! Oğuzhan Uğur'dan açıklama geldi...

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

Fark ettiklerinde her şey çok geçti! İzleyiciler de kulak misafiri oldu

İlginizi Çekebilir

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

"Hiç yapmadığım bir şeyi yaptım" diyerek perde arkasını anlattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Deniz keyfi zehir oldu! Bacağını teknenin pervanesine kaptırdı

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.