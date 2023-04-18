Herkesin gözü İstanbul'daydı! ORC Araştırma merakla beklenen anket sonuçlarını açıkladı: AK Parti, CHP ve İYİ Parti...

Partilerin milletvekili aday listeleri belli olurken siyasetin gündemi de hareketlendi. Seçime bir aydan az bir süre kala yapılan anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'yı kapsayan anket sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın İstanbul'daki oy oranları dikkat çekerken partilerin bölge bölge oy oranlarına da yer verildi.

İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR! AK PARTİ, CHP VE İYİ PARTİ...

ORC Araştırma 13-16 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da yaptığı ankette vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye o verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşlardan yüzde 35,9'u AK Parti, yüzde 29,8'i CHP, yüzde 12,3'ü İYİ Parti dedi.

İŞTE PARTİLERİN İSTANBUL'DA BÖLGE BÖLGE OY ORANLARI

Anket sonuçlarına göre; AK Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33,4, 2. Bölgede yüzde 39,3, 3. Bölgede yüzde 34,5 oy aldı.

CHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 33, 2. Bölgede yüzde 27,5, 3. Bölgede yüzde 29,3 oy aldı.

İYİ Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 13,4, 2. Bölgede yüzde 11,6, 3. Bölgede yüzde 11,8 oy aldı.

Yeşil Sol Parti, İstanbul 1. Bölgede yüzde 10,7, 2. Bölgede yüzde 11,3, 3. Bölgede yüzde 12,7 oy aldı.

MHP, İstanbul 1. Bölgede yüzde 4,5, 2. Bölgede yüzde 4,9, 3. Bölgede yüzde 5,2 oy aldı.

Memleket Partisi, İstanbul 1. Bölgede yüzde 2,1, 2. Bölgede yüzde 2,1, 3. Bölgede yüzde 2,9 oy aldı.

İŞTE BURSA, SAKARYA VE KOCAELİ'DEKİ SON DURUM

Bursa'da ise AK Parti yüzde 40,1, CHP yüzde 26,7, İYİ Parti yüzde 16,2 oy aldı.

Kocaeli'de AK Parti yüzde 39,3, CHP yüzde 26,2, İYİ Parti yüzde 17,7 oy aldı.

Sakarya'da AK Parti yüzde 46,2, İYİ Parti yüzde 19,5, CHP yüzde 18,1 oy aldı.



