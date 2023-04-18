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  4. Son dakika | Kılıçdaroğlu'na 'Emperyalistlerin truva atı' diyerek yüklendi! Erdoğan mitinglere başladı: "Bay Bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?"

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na 'Emperyalistlerin truva atı' diyerek yüklendi! Erdoğan mitinglere başladı: "Bay Bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?"

18.04.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine 26 gün kala mitinglere başladı. Erdoğan'ın ilk adımı Afyonkarahisar oldu. Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, Birileri çıkıp bize emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan emperyalistlerin tetikçisi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Kılıçdaroğlu'na 'Emperyalistlerin truva atı' diyerek yüklendi! Erdoğan mitinglere başladı: "Bay Bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.

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"KILIÇDAROĞLU HER ZAMANKİ İĞRENÇ ÜSLUBUYLA BİZE DERS VERMEYE KALKIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Birileri çıkıp bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, tıpkı seccade edebiyatı yaptıkları gibi. Bu edebiyatı yapan emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf!

"Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay bay Kemal her zamanki iğrenç üslubuyla anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

"YANIMIZDA OLAN KİMDİ? BEBECAN! VAH ZAVALLI"

Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Yanımda şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik. IMF’in başkanına dedim ki; adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben! Yanımızda olan kimdi; ‘Bebecan’… Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı!

"Masanın etrafındakiler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık çünkü onlar yapamazdı.

"SECCADEYİ DE ÇOK İYİ BİLİRİZ, KÂBE'Yİ DE"

"Bay bay Kemal, unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de, kıbleyi de, Kâbe'yi de çok iyi biliriz.

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