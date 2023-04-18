Son dakika | Kılıçdaroğlu'na 'Emperyalistlerin truva atı' diyerek yüklendi! Erdoğan mitinglere başladı: "Bay Bay Kemal, Londra'dan ne kadar para aldın da geldin?"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Birileri çıkıp bize emperyalizm edebiyatı yapıyor, tıpkı seccade edebiyatı yaptıkları gibi. Bu edebiyatı yapan emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf!
"Emperyalistlerin truva atı IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim? Bay bay Kemal her zamanki iğrenç üslubuyla anti emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.
Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Yanımda şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı. O zaman ekonomiyle ilgileniyordu. Ona da o görevi vermiştik. IMF’in başkanına dedim ki; adamlarınızı gönderiyorsunuz, bu adamlarınız geliyor. Bizden taksitleri alıyor mu, alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye’yi yönetemezsiniz. Türkiye’yi ben yönetirim ben! Yanımızda olan kimdi; ‘Bebecan’… Şimdi atıyor tutuyor. Vah zavallı!
"Masanın etrafındakiler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık çünkü onlar yapamazdı.
"Bay bay Kemal, unutma, sen ayakkabılarınla seccadenin üzerinde gezinirsin. Biz secdeyi de biliriz, senin ayakkabıyla çiğnediğin seccadeyi de, kıbleyi de, Kâbe'yi de çok iyi biliriz.