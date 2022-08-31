Kılıçdaroğlu'ndan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması! Samsun'da duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşması öncesinde, CHP'ye yeni katılan 600 kişiyi temsilen, 11 kişiye rozet taktı. İktidara geldikleri takdirde çiftçinin kredi borcunun silineceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kırımızı mazot vaadini de yineledi. Kılıçdaroğlu ayrıca, 'cumhurbaşkanı adayı' ile ilgili de önemli mesajlar verdi...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bizim Vezirköprü'de, Bafra'da oyumuz çok düşük. Ama bunun sorumlusu sizler değil, bizleriz. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı içmedik.

Ben bu ülkenin 5'li çetesine talip değilim, ben bu ülkenin sorunlarına talibim. Bafralılar, size sözüm var. Benim davam 5'li çete davasıdır, benim davam haramileri temizleme davasıdır.

KIRMIZI MAZOT VAADİ

Eskiden tütün ihraç ediyorduk şimdi ithal ediyoruz. Bütün bu gerçekleri bilerek sandığa gitmenizi istiyorum. Önyargılarınızdan arınmanızı istiyorum. Çiftçi sana kırmızı mazot vereceğim kardeşim. Denizdeki yata hangi fiyattan veriyorsan çiftçiye de o fiyattan vereceksin.

"PRİMİ DEVLET ÖDEYECEK"

Kırsalda çalışan kadınların ve gençlerin tamamı sigortalı olacak, primlerini devlet ödeyecek. Üreticiyi desteklerseniz beklediğinizden daha iyi sonuçlar alırsınız. Kapanan okulları açacağız, öğretmen de olacak. Kırsal kesimde hayvancılık yapıyorsa veteriner, tarım yapılıyorsa ziraat mühendisi, teknisyeni olacak.

"ÇİFTÇİ VE ESNAFIN KREDİ FAİZİ SİLİNECEK"

Çiftçi kardeşim hiç meraklanma. İktidar olduğumuzda göreceksiniz ilk bir hafta içinde sizin bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden çektiğiniz kredilerin faizlerini sileceğiz. Esnafın da kredilerinin faizlerini sileceğiz. Parayı nereden bulacaksınız diyeceksiniz? Beşli çete nerede? Milyar dolarlar götürdüler, hala götürüyorlar. Bu kardeşinizin onların tamamını kesecek.

ANKARA'DA ÖĞRETMENLERE POLİS MÜDAHALESİ

Öğretmeni yerde sürüklenen bir ülke olmaz. Öğretmen başımızın tacıdır. Hangi görüşten olursa olsun evlatlarımızı yetiştiren kişidir. Öğretmeni yerde sürükleyemezsiniz. Öğretmen ve eğitim, bir topluma sınıf atlatan en önemli aktördür.

"EMİN OLUN, 13. CUMHURBAŞKANI..."

Bize 'Neden cumhurbaşkanı adayınızı açıklamıyorsunuz?' diyorlar. Önce hangi konularda ortak fikirdeyiz buna bakmak lazım. Önce bu işin felsefesine bakmak lazım. Allah nasip ederse hep birlikte toplanıp adayımızı seçeceğiz. 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olacak, bundan emin olun.

