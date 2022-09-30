Kılıçdaroğlu'ndan son dakika af çıkışı! "Belli suçları kapsayacak" diyerek açıkladı: Hazırız

Son dakika haberi: Uzun zamandır gündemde olan ancak somut bir gelişme yaşanmayan af konusuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş bir çıkış geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan ve iktidarla görüşmeye hazır olduklarını ifade eden CHP lideri, "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz. Ancak bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır." dedi.



