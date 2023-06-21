Kılıçdaroğlu'nun "16'lı masa" çıkışı gündem yarattı, İYİ Parti'den tepki geldi! "Her şey yolunda gitmiş gibi..."

Seçim sürecinde Millet İttifakı'na evrilen 6'lı masanın ittifaklığının sona erdiği yönünde İYİ Parti'den peş peşe mesajlar gelirken bu haftanın gündemine damga vuran konulardan biri de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumartesi gerçekleşecek kongrede partisinin ittifaktan ayrıldığını resmen ilan edeceği iddiası olmuştu. CHP'de ise kurultaya gidilen süreçte İmamoğlu'nun başlattığı değişim rüzgarının yansımaları devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında yaptığı konuşmada '16'lı masa' çıkışıyla gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU: GEREKİRSE 16'LI MASA BİLE KURARIM!

2023 seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Hiçbirimizin, hiçbir CHP'linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum, değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım. Bu Düyun-u Umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak."

İYİ PARTİ'DEN 'HER ŞEY YOLUNDA GİTMİŞ GİBİ...' TEPKİSİ

İYİ Parti'den bu sözlere gelen yorumda ise "her şeyin yolunda gitmediği" vurgusu dikkat çekti. Sözcü TV'de konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun "16'lı masa" çıkışı sorulan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini "Bu her şey yolunda gitmiş gibi bir ifade. Biz seçim kaybettik, gerekli dersleri almalıyız" şeklinde değerlendirdi.

İYİ PARTİ VE CHP YEREL SEÇİMLERE AYRI MI GİRECEK?

Yerel seçimler için İYİ Parti ve CHP'nin yeniden bir ittifakta yer alıp almayacağı konusu da gündemde. "Bize düşen şey Millet İttifakı'nın nerede yanlış yaptığını bulmaktır" diyen Ümit Özlale "Biz İYİ Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz, belediye kazanmak istiyoruz. yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz" derken ayrıca hafta sonu gerçekleşecek genel kurul toplantısını işaret etti.

