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Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek! AK Partili eski bakan Abdülhamit Gül'den yanıt geldi...

04.10.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine AK Parti kanadından sürpriz bir destek geldi. Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" şeklinde karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek! AK Partili eski bakan Abdülhamit Gül'den yanıt geldi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurmasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. MHP lider Devlet Bahçeli’nin ‘yeni bir düzenlemeye gerek yoktur’ çıkışı ile CHP’nin vermeye hazırlandığı teklife kapıları kapatmasının ardından AK Parti’nin önemli isimlerinden birisi olan eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den sürpriz bir destek geldi.

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Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Abdulhamit Gül, CHP’nin yapmaya hazırlandığı teklife ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' paylaşımı gündem oldu! "Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adım" diyerek duyurdu... Masasındaki kitap ise sosyal medyaya damga vurdu

"Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP’nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir."

gul tweet

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başörtüsü haberler kılıçdaroğlu
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