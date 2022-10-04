Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek! AK Partili eski bakan Abdülhamit Gül'den yanıt geldi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurmasının ardından Ankara kulisleri hareketlendi. MHP lider Devlet Bahçeli’nin ‘yeni bir düzenlemeye gerek yoktur’ çıkışı ile CHP’nin vermeye hazırlandığı teklife kapıları kapatmasının ardından AK Parti’nin önemli isimlerinden birisi olan eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den sürpriz bir destek geldi.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Abdulhamit Gül, CHP’nin yapmaya hazırlandığı teklife ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP’nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir."



