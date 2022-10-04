Son dakika: 'Cumhurbaşkanı' sloganına kayıtsız kalmadı! Kılıçdaroğlu coşkulu tezahürata bakın nasıl karşılık verdi

Ya bir dikta yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkincide benimle beraber olmaya hazır mısınız?

Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Gençler, çalışarak kendilerine daha iyi bir yaşam kurmak istediler. Bu gençler işsizlik varken birilerinin dört yerden maaş almalarını istemediler. Alın terinin karşılığını almak istediler.