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Son dakika: 'Cumhurbaşkanı' sloganına kayıtsız kalmadı! Kılıçdaroğlu coşkulu tezahürata bakın nasıl karşılık verdi

04.10.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında salondan sık sık coşkulu tezahüratlar yükseldi. Alkışların da eşlik ettiği sırada salondan 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu'nun buna karşı tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika: 'Cumhurbaşkanı' sloganına kayıtsız kalmadı! Kılıçdaroğlu coşkulu tezahürata bakın nasıl karşılık verdi

Son dakika haberi: Son dönemdeki çıkışlarıyla adaylık iddiasını pekiştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'deki konuşmasında coşkunun zirve yaptığı anlar yaşandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerini ve eleştirilerini paylaştığı konuşması tezahüratlarla sık sık bölünen Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganı karşısında kayıtsız kalmadı.

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"YOK ARKADAŞLAR, HAYIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, salondan gelen 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganlarına karşılık 'Yok arkadaşlar yok, hayır' diyerek yanıt verdi.

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MÜZİSYEN ŞENER CİNAYETİNE TEPKİ! GENÇLERE SESLENDİ

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşmasından öne çıkan satırbaşları ise şu şekilde:

  • Bir müzisyenimizin öldürülmesi hepimizde derin izler bıraktı. Sevgili gençler Türkiye'yi barıştırmak istiyorum, Türkiye'deki her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun istiyorum, attığı tweet sebebiyle karamsarlığa düşsün istemiyorum.

  • Dezenformasyon yasasını getirmelerinin temel amacı saray şurekasının ve onun beslemesinin yaptığı yolsuzlukları kimse yazmasın diye. Mahkemeden karar çıkarıyorlar, haberlere yasak getiriyorlar.

"BENİMLE BERABER OLMAYA HAZIR MISINIZ?"

  • Ya bir dikta yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkincide benimle beraber olmaya hazır mısınız?

  • Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Gençler, çalışarak kendilerine daha iyi bir yaşam kurmak istediler. Bu gençler işsizlik varken birilerinin dört yerden maaş almalarını istemediler. Alın terinin karşılığını almak istediler.

  • Rüşvetçiden büyükelçi olur mu? Hırsızdan yönetici olur mu? Sorumluluğunuz çok ağır! Beraber çalışacağız, birlikte çalışacağız.
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Kemal Kılıçdaroğlu

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