Son dakika: 'Cumhurbaşkanı' sloganına kayıtsız kalmadı! Kılıçdaroğlu coşkulu tezahürata bakın nasıl karşılık verdi

Son dakika haberi: Son dönemdeki çıkışlarıyla adaylık iddiasını pekiştiren Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'deki konuşmasında coşkunun zirve yaptığı anlar yaşandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerini ve eleştirilerini paylaştığı konuşması tezahüratlarla sık sık bölünen Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganı karşısında kayıtsız kalmadı.
Kemal Kılıçdaroğlu, salondan gelen 'Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' sloganlarına karşılık 'Yok arkadaşlar yok, hayır' diyerek yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşmasından öne çıkan satırbaşları ise şu şekilde:
Bir müzisyenimizin öldürülmesi hepimizde derin izler bıraktı. Sevgili gençler Türkiye'yi barıştırmak istiyorum, Türkiye'deki her genç düşünce özgürlüğüne sahip olsun istiyorum, attığı tweet sebebiyle karamsarlığa düşsün istemiyorum.
Ya bir dikta yönetimine kalıcılık sağlayacağız ya da bir dikta yönetimini demokratik yollarla sonlandıracağız. İkincide benimle beraber olmaya hazır mısınız?
Bu tabloyu birlikte değiştireceğiz. Gençler, çalışarak kendilerine daha iyi bir yaşam kurmak istediler. Bu gençler işsizlik varken birilerinin dört yerden maaş almalarını istemediler. Alın terinin karşılığını almak istediler.