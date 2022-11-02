Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına bir tepki daha! "Hakkımızı helal etmiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve cari açığın uyuşturucu ticaretiyle kapatılmaya çalışıldığını iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ardından bir tepki de Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından geldi.

"HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Bu yıl gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına değinilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yapan, 252 bin 590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz.



