Kılıçdaroğlu sabah karanlığında paylaştı! Sabit saat uygulamasına tepki gösterdi: Sabredin, çok az kaldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sabahları aydınlık olacak. Sabredin, çok az kaldı” notuyla paylaştığı videoda, sabit saat uygulamasını eleştirdi.

“Bunu hemen ve mutlaka düzelteceğiz” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"GERÇEKTEN DE BU BİR TRAJEDİDİR"

Sevgili halkım; kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar? Bu karanlıkta, bu yollara düşen, göz göze kalp kalbe el ele vermeye çalışan insanlarımız; Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir acaba? Hayret ediyorum.”