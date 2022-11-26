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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! "AK Parti ve MHP reddetti" diyerek isyan etti: Aklım almıyor

26.11.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair değerlendirmelerini sosyal medyada videolarla paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde bu kez öğrencilere günde 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi tekliflerinin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedilmesi vardı. "Aklım almıyor" diyen Kılıçdaroğlu hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video! "AK Parti ve MHP reddetti" diyerek isyan etti: Aklım almıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla beraber mutfaklarından yeni bir video yayınladı. Ekonomi eleştirilerinin yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu öğrencilere günde 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı çocukların okullara aç geldiğini belirten CHP lideri konuyla ilgili tekliflerinin TBMM'de reddedilmesiyle ilgili AK Parti ve MHP'ye tepki gösterdi.

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Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı;

Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke, işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk, terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu.

"ÇOCUKLAR BAYGINLIK GEÇİRİYOR"

Bambaşka bir seviye. Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor.

"BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız. Bakın bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, adalet. Bu çocuklara verilmeyen adalet. Yol arkadaşlarıma söyledim, mecliste bu konuda bir destek isteyelim. Çocuklarımıza beslenme saatinde ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve verdiler.

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AK PARTİ VE MHP'YE TEPKİ

Peki ne oldu, AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Allah aşkına, aç çocuk, nasıl bir siyaset kavgası olabilir, aklım almıyor. Reddetmek için ellerini kaldırdılar. Bu milleti ne hale getirdiler. En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Selvi Hanım ve ben, haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konuda.

Konuyla ilgil Selvi Kılıçdaroğlu ise şu açıklamalarda bulundu;

Gerçekten bu konuyu hem evde konuşuyoruz hem sokakta karşılaşıyoruz. İnsanlar, çocuklar şikayetçi. Annelerin babaların çocukların beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Ama her türlü aç gözlülüğe para var. Biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten utanıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor.

Türkiye'de yoksulluk, çok karmaşık bir konu olabilir ama bir çocuğu beslemek için bu kadar karmaşık olmamalı.

Kemal Kılıçdaroğlu şu cümlelerle konuşmasını tamamladı;

İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına, okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Ama şu an durum acil. Bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım ve ben düşündük. Hemen bir çözüme ihtiyacımız var dedik.

Beylikdüzü, İzmir, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz, çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar.

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