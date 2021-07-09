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Kılıçdaroğlu: Soma'ya eziyet etmeyi bırakın

09.07.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın" dedi.

Kılıçdaroğlu: Soma'ya eziyet etmeyi bırakın

Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçileri dönüş yolunda kaza geçirdi. Madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

KILIÇDAROĞLU: İKTİDAR SOMA'YI TOPLU MEZARLIĞA ÇEVİRDİ

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!

Ankara'dan dönen maden işçileri kaza yaptı! Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybettiAnkara'dan dönen maden işçileri kaza yaptı! Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti


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Anahtar Kelimeler:
Soma Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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