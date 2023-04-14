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Korkutan ihtimal: Görgü tanıkları anlattı... Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü! Arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı

14.04.2023 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 4 katlı bir bina çöktü. Binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görgü tanıkları da korkutan bir ihtimali dile getirdi. Görgü tanıkları, 3-4 hurdacının binada olduğunu ve çökmeden önce bu kişilerin balyozla demir çıkarmaya çalıştığını gördüklerini, çökme öncesinde de söz konusu kişilerin dışarı çıktığına dair bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Şeyh Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokaktaki 4 katlı binada çökme meydana geldi. Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Binanın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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Çevredeki bir vatandaş, binanın yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, binadan sesler gelmesi üzerine çevredeki vatandaşların, hasarlı binada olduğu iddia edilen kişi veya kişilere dışarı çıkın diye seslenmesi, binan çökmesi sırasında yaşanan panikle vatandaşların koşuşturması yer aldı.

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GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: BİNADA 3-4 HURDACIYI GÖRDÜK

Görgü tanıklarından Halil Korkut, AA muhabirine, 3-4 hurdacının binada olduğunu ve çökmeden önce bu kişilerin balyozla demir çıkarmaya çalıştığını gördüklerini, çökme öncesinde de söz konusu kişilerin dışarı çıktığına dair bir ize rastlamadıklarını söyledi.

Olay yerine gelen Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da çalışmaları takip etti. (AA)

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