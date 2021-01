Kilo almak için ne yenir diye merak ediyorsanız işte liste!

Birçok kişi için kilo almak, aynı vermek gibi sorun teşkil edebilir. Bu durumda kilo almak için ne yemeli sorusunu doğru cevaplamak gerekir. Kilo almak için her şeyden yiyip kilo alamayanlar sağlıksız gıdalara yönelebilir. Ancak mühim olan sağlıklı ve dengeli beslenmeyi başararak kilo verebilmektir. Bunun için de odaklanılması gereken günlük kalori miktarının 400 kadar fazlasını almaktır. Kalori miktarındaki artışla birlikte kilo almak kaçınılmaz olacaktır.

Süt: Sıvı olarak kalori ihtiyacını karşılamada kilo almak isteyenler için önemli bir rol üstlenen süt, A vitamini, kalsiyum ve potasyumdan zengin bir besindir. Yani yalnızca karbonhidrat açısından değil vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli vitamin ve mineral takviyesi için de önemlidir. Kemikleri sağlamlaştıran ve kemik erimesini önleyen bu besin aynı zamanda saçların ve tırnakların güçlü şekilde uzamasını sağlar, diş çürümelerini engeller. Tansiyon hastaları için önemli olan süt, tansiyonun düşmesi konusunda da etkili olur.

Patates: Herkes tarafından sevilerek tüketilen patates, kilo almak isteyenler için oldukça yararlıdır. İçinde c vitamini, kalsiyum, demir barındıran patates, potasyum, protein ve sodyum açısından da zengindir. Kilo almak için yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanacağınız patates, lezzetli menünün bir parçası olabilir.

Kırmızı Et: Kilo almak için ne yemeliyim diye düşünenlerin imdadına yetişen bir besin de kırmızı et.Protein açısından zengin bu besin et sevenler için hemen her gün tüketebileceği bir yiyecek olacaktır.