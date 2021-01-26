Kilo almak için ne yenir diye merak ediyorsanız işte liste!

Birçok kişi için kilo almak, aynı vermek gibi sorun teşkil edebilir. Bu durumda kilo almak için ne yemeli sorusunu doğru cevaplamak gerekir. Kilo almak için her şeyden yiyip kilo alamayanlar sağlıksız gıdalara yönelebilir. Ancak mühim olan sağlıklı ve dengeli beslenmeyi başararak kilo verebilmektir. Bunun için de odaklanılması gereken günlük kalori miktarının 400 kadar fazlasını almaktır. Kalori miktarındaki artışla birlikte kilo almak kaçınılmaz olacaktır. Zayıf yapıya sahip kişiler düşük bağışıklık nedeniyle daha çabuk hastalanabildiğinden çabuk kilo almak kişiler için önem taşıyabilir. Bu durumda çabuk kilo almak için kalorisi yüksek gıdalar tüketmek kilo almak isteyenlere yardımcı olabilir. Kas güçsüzlüğü, kas kütlesinde azalma, cilt sorunları, zayıf kemikler, saç - tırnak bozukluğu ve düzensiz adet sorunları gibi olumsuz etkileri beraberinde getirebilir. Bu noktada hem çabuk kilo almayı sağlayacak hem de kas ve kemik güçlenmesini sağlayacak besinlere yönelmek gerekebilir. KİLO ALMAK İÇİN NE YEMELİ? İŞTE ÇABUCAK KİLO ALMANIZI SAĞLAYACAK LİSTE Hayvansal Yağlar: Kilo almak için yemekler hazırlanırken zengin kaloriye sahip olması önem taşır. Bu noktada hayvansal yağlar kullanılarak hazırlanan yemekler kilo alımı konusunda kişilere yardımcı olacaktır.

Bitkisel Yağlar: Farklı çeşitleri ile yemekleri lezzetlendiren bitkisel yağlar, zamana yayılarak tüketildiğinde kilo alımına yardımcı olacaktır. Fıstık yağı, kanola yağı, soya yağı, zeytinyağı yüksek kalori içeren bitkisel yağlar arasında yer alır. Kuruyemiş: Kilo almak için ne yenmeli sorusu cevaplanırken yenilen yiyeceklerin protein, yağ asidi, kalori açısından zengin olması gerekir. Düzenli tüketildiğinde yeterli kalori alımına yardımcı olacak kuruyemişler aynı zamanda besleyici içerikleriyle de bağışıklığı kuvvetlendirecektir. Fıstık Ezmesi: Zengin kalori miktarının yanı sıra protein kaynağı olarak da görülen fıstık ezmesinin 1 yemek kaşığında 100 kalori bulunur. Lezzetli bir atıştırmalık olan fıstık ezmesi, kilo almak için sabah ne yemeli diye düşünenlerin imdadına yetişiyor. Bitter Çikolata: Antioksidan içerikli bir besin olan bitter çikolata, kilo almak için spordan sonra tercih edilebilecek besinler arasında yer alabilir. Peynir: Kalsiyum, fosfor, çinko minerallerinden zengin, protein içeriği yüksek bir besin olan peynir, içinde barındırdığı vitaminlerle sağlıklı bir yiyecektir. Yine kilo almak için sabah ne yemeliyim diye düşünenlere çözüm sunacak peynir, yüksek yağ oranı sayesinde sağlıklı kalori alımını kolaylaştırır.

Tahin: Yağ oranı açısından zengin içeriğe sahip tahinin 100 gramında 595 kalori bulunur. Kilo almak için spordan sonra ne yenir diye düşünenlere yardımcı olacak tahin ile hedef ağırlığınıza ulaşmak için fazla zahmete girmenize gerek kalmayacak. Yulaf: Kilo almak için hangi yemeklerin yenmesi gerektiği ile ilgili araştırma yapılırken en çok kafalarda soru işareti bırakan besinlerden biri de yulaf oluyor. Genellikle zayıflamak isteyenlerin diyet listelerinde bulunan yulaf, kilo almak için ne yemeli diye soranların da listelerine rahatlıkla ekleyebilecekleribir besin. Pirinç: Kilo vermek isteyenler için sağlıksız bir besin olan pirinç, kalori almak isteyenler için kurtarıcı rol üstlenebilir. Vücudun karbonhidrat ihtiyacını karşılarken içindeki protein sayesinde kas kaybını da önleyen pirinç, içinde barındırdığı demir, kalsiyum, sodyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller sayesinde vücuda katkı sağlar. Ayrıca lifli yapısı ile sindirimi de kolaylaştırır. İsteyenler B2 ve B3 vitamini barındıran esmer pirinçten de yararlanabilir.

Süt: Sıvı olarak kalori ihtiyacını karşılamada kilo almak isteyenler için önemli bir rol üstlenen süt, A vitamini, kalsiyum ve potasyumdan zengin bir besindir. Yani yalnızca karbonhidrat açısından değil vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli vitamin ve mineral takviyesi için de önemlidir. Kemikleri sağlamlaştıran ve kemik erimesini önleyen bu besin aynı zamanda saçların ve tırnakların güçlü şekilde uzamasını sağlar, diş çürümelerini engeller. Tansiyon hastaları için önemli olan süt, tansiyonun düşmesi konusunda da etkili olur. Patates: Herkes tarafından sevilerek tüketilen patates, kilo almak isteyenler için oldukça yararlıdır. İçinde c vitamini, kalsiyum, demir barındıran patates, potasyum, protein ve sodyum açısından da zengindir. Kilo almak için yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanacağınız patates, lezzetli menünün bir parçası olabilir. Kırmızı Et: Kilo almak için ne yemeliyim diye düşünenlerin imdadına yetişen bir besin de kırmızı et.Protein açısından zengin bu besin et sevenler için hemen her gün tüketebileceği bir yiyecek olacaktır.

Balık: Omega 3 kaynağı olan balık sağlıklı ve lezzetli kalori kaynakları arasında yer alır. Haftada 2 kez tüketilmesi önerilen balık, sağlıklı bir bedenin olmazsa olmazıdır. Bakliyatlar: Proteini yüksek, içindeki karbonhidratlar sayesinde ise doyurucu olan bakliyatlar, ihtiyaç olan kalori alınırken sağlıklı bir öğün yemek isteyenlerin rahatlıkla tercih edilebilecekleri besinlerdir. Lif oranı yüksek olduğundan sindirime de yardımcı olan bakliyatlar, erişte, bulgur ve pirinçle daha kalorili hale getirilerek kalorileri artırılabilir. Kilo almak istiyorum ne yemeliyim diyorsanız yukarıda saydıklarımız dışında size şu besinleri de önerebiliriz: Kuru üzüm,

Tereyağı,

Yumurta,

Patates,

Kuru kayısı,

Keten tohumu,

Hindistan cevizi sütü,

Balık yağı,

Avokado,

Üzüm suyu,

Elma suyu,

Ananas suyu,

Kuzu ciğeri,

Susam,

Fındık yağı,

Tam buğday ekmeği,

Ceviz de tüketilebilir. SIVI TÜKETİMİ YARDIMCI ROL ÜSTLENECEK Kilo almakta güçlük çekenlerin en çok zorlandığı nokta besinleri tüketirken acı çekmeleridir. Midenin büzüşmesi nedeniyle kısa sürede doyan kişilerin bu noktada yardımcısı sıvı tüketimi olabilir. Kısa sürede midenizin genişlemesine yardımcı olacak sıvı tüketimi esnasında kalori alımını da artırmak isterseniz süt, muz ve yulaf ezmesi ile hazırlayacağınız shake içecekler ulaşmanız gereken sonuçta destekçiniz olabilir. Özellikle kilo almak için spordan sonra ne yemeliyim diye merak edenlere önerilebilecek bu karışım hem harcanan enerji sonrası düşük şeker sorununu ortadan kaldıracak hem de lezzetli bir içecekle iştahınızın açılmasına yardımcı olacaktır. Rafine şekerden uzak durarak meyvelerle hazırlayabileceğiniz bu karışım ile sağlığınızı koruyarak vitamin almaya devam etmiş olacaksınız.

BESİNLERİ KARIŞTIRARAK KALORİ MİKTARINI ARTIRABİLİRSİNİZ Kilo almak için çabalıyorsanız size yardımcı olacak bir yöntem de hazırlayacağınız yemekleri karıştırmak olabilir. Mesela köfte yaparken içinde kullanacağınız ekmeği artırabilirsiniz. Ya da makarna yaparken üzerine kıymalı ya da kaşar peynirli bir sos hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız sağlıklı ev yapımı soslar da yiyeceklerinizin kalori miktarını artırmanıza yardımcı olacaktır. KİLO ALMAK İÇİN EGZERSİZ ÖNERİSİ Kilo alırken amaç vücuttaki yağ miktarını artırmak değildir. Bu nedenle düşük yağ oranını koruyarak kilo almak istiyorsak vücuttaki kas miktarında artış sağlamak kaçınılmaz olacaktır. Peki bunun için ne yapmak gerekir? Vücuttaki kas miktarını artırmak yalnızca yemek listelerine uyarak elde edilemez. Bunun için spor yapmak şarttır. Peki kilo almak isterken enerji yakmadan kas gelişimine yardımcı olacak egzersizler hangileridir? Kas geliştirmek için yapılacak egzersizler genellikle ağırlık ile kazanılır. Ağırlık antrenmanlarının yanı sıra squat, deadlift, bench press gibi kas grubunu çalıştıran bileşik egzersizler de vücudunuzdaki kas oranını artırmanıza yardımcı olacaktır. Böylelikle kilo alırken fit görünüme de kavuşmanız kaçınılmaz olacaktır.