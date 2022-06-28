Kilo vermek istiyorsanız bunları ağzınıza bile sürmemelisiniz

Kilo vermenin yanı sıra güçlü bir bağışıklık ve hastalıklardan uzak durmak için bazı yiyecek ve içecekleri tüketmemeniz sizin iyiliğinize olacaktır. Genel sağlığınızı güçlü tutmak ve fit bir görünüme kavuşmak için bu yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durun.

MARGARİN

Margarinle ilgili uyarılar yıllardır artan bir şekilde yapılıyor. Tereyağı ile margarin aynı şey değildir. Margarin zararlı trans yağ ile doludur ve kalp sağlığı için çok zararlıdır. Margarin tüketimi kilo almanızın yanı sıra kardiyovasküler hastalık riskini artırır.

ŞEKERLİ VE GAZLI İÇECEKLER

Hepimiz gazlı içeceklerin zararını artık biliyoruz. Özellikle kilo vermek istiyorsanız elinizi bile sürmemelisiniz. Vücudunuz fruktoz gibi belirli şeker türlerini çok fazla alırsa, karaciğer bunu glikoza dönüştürür. Vücudunuz glikoz limitine ulaştığında, şeker alımınızın geri kalanını yağa dönüştürür.

BEYAZ EKMEK

Ekmeğin rengini sadece olduğu gibi, bir renk olarak mı görüyorsunuz? O zaman bunu değiştirmenin zamanı geldi. Beyaz ekmek, sindirim için hayati önem taşıyan nispeten az lif içerir. Buğday ekmeği ise bu liflerin çoğunu içerir. Lifler ayrıca daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Ancak beyaz ekmek ise boş bir karbonhidrat ağırlığı yaşatır.

KAHVALTILIK TAHILLAR

Sabahları uyandığınızda bir kâseye mısır gevreği döküp, üzerine süt ekleyip yemek hem çok pratik hem de tok tutuyor gibi geliyor! Ancak bu pratiklik hiç sağlıklı değil. Özellikle mısır gevrekleri vücudun kolay sindiremediği şeker ve tatlandırıcılarla doludur. Pratik bir kahvaltı istiyorsanız yulaf ezmesini deneyin.

TUZ

Dünya çapında sağlıklı yaşam için tuz kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili uyarılardan birine mutlaka denk gelmişsinizdir. Çok fazla tuz tüketirseniz, tansiyon sorunları yaşayabilirsiniz ve bu da kardiyovasküler hastalığa yol açabilir. Ek olarak, vücudunuzda ödeme neden olur.

YAĞSIZ ÜRÜNLER

Çok fazla yağ tüketmek sorun yaratır ama çok az tüketmek de sorun yaratır. Vücudunuzun çalışması için yağa ihtiyacı vardır. Bu nedenle, sıfır yağlı bir yoğurt, yağlı olandan her zaman daha iyi değildir. Yağlar genellikle iyi olmayan şekerle değiştirilir. Sağlıklı yağları beslenme etiketlerinde “doymamış yağlar” adı altında tanıyabilirsiniz. Kötü yağlar doymuş ve trans yağlar olarak etiketlenir.

PEYNİR

Peynir hem sağlıklı hem de sağlıksız olabilir. Peynirinizi dikkatli seçin. Yağlı peynirler çok fazla kalori içerir ve bu hızla kilo almanıza neden olur.

ALKOL

Alkol genellikle çok miktarda karbonhidrat ve şeker içerir. Sadece birkaç bardak şarap veya bira, besin değeri olmayan 300 kaloriden fazladır. Karaciğerde yarattığı tahribattan söz etmiyoruz bile.



