MAGAZİN

Kim Kardashian doğacak çocuğuna Ermeni adı koyacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2019 15:10 | Son Güncelleme

Ünlü ABD'li yıldız Kim Kardashian, yeni doğacak çocuğuna Ermeni adı verecek.

Taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, bebeğine vereceği isim konusundaki kakarını açıkladı.

Kim Kardashian dördüncü çocuğuna Ermeni adı koyacak

Ünlü yıldız, mayıs ayında doğacak bebeği için Ermeni adı koyacak.

YAYGIN BİR İSİM ARIYORLAR

YAYGIN BİR İSİM ARIYORLAR
E! adlı magazin sitesine konuşan 38 yaşındaki Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile birlikte yeni doğacak erkek bebeklerine yaygın olarak kullanılan bir Ermeni ismi seçeceklerini belirtti.

HALA KARARSIZ

HALA KARARSIZ
Ermeni Ulusal İstatistik Hizmetleri'ne göre, Ermenistan'da erkek bebeklere en çok verilen isimler Davit, Narek, Gor, Hayk, Alex, Erik, Arman, Samvel, Tigran ve Aram. Kardashian'ın bu isimlerden birini seçip seçmeyeceği bilinmiyor.

HAMİLE KALMASI RİSKLİ

HAMİLE KALMASI RİSKLİ
Kardashian, önceki üç çocuğuna North, Saint ve Chicago adlarını verdi. Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalması riskli olan Kardashian üçüncü çocuğu için de taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu.

SOY AĞACI YAYINLANMIŞTI

SOY AĞACI YAYINLANMIŞTI
Ayrıca İngiliz Daily Mail gazetesinin araştırmasına göre Kardashian'ın büyükbabası Arthur'un, Kars-Erzurum göçmeni Ermeni kökenli iki ailenin torunu olduğunu gösteren bir soy ağacı yayınlamıştı.
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Kim Kardashian ermeni

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