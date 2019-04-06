Kim Kardashian doğacak çocuğuna Ermeni adı koyacak

Taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, bebeğine vereceği isim konusundaki kakarını açıkladı.

Kim Kardashian dördüncü çocuğuna Ermeni adı koyacak

Ünlü yıldız, mayıs ayında doğacak bebeği için Ermeni adı koyacak.

YAYGIN BİR İSİM ARIYORLAR E! adlı magazin sitesine konuşan 38 yaşındaki Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile birlikte yeni doğacak erkek bebeklerine yaygın olarak kullanılan bir Ermeni ismi seçeceklerini belirtti.

HALA KARARSIZ Ermeni Ulusal İstatistik Hizmetleri'ne göre, Ermenistan'da erkek bebeklere en çok verilen isimler Davit, Narek, Gor, Hayk, Alex, Erik, Arman, Samvel, Tigran ve Aram. Kardashian'ın bu isimlerden birini seçip seçmeyeceği bilinmiyor.

HAMİLE KALMASI RİSKLİ Kardashian, önceki üç çocuğuna North, Saint ve Chicago adlarını verdi. Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalması riskli olan Kardashian üçüncü çocuğu için de taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu.