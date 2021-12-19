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Kim Kardashian genç aşkıyla çok mutlu! Sinema keyfi

19.12.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma davası süren Kim Kardashian ile komedyen Pete Davidson, yeni başlayan ilişkilerini basından gizlemiyor. İkili sinemada görüntülendi.

Kim Kardashian genç aşkıyla çok mutlu! Sinema keyfi

Kim Kardashian ve Pete Davidson, ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Kanye West ile boşanma davası süren reality show yıldızı Kardashian ile Saturday Night Live programı komedyeni Davidson, hafta sonu sinema keyfi yaparken görüntülendi.

Taze aşıklar, dün New York’taki Atrium Stadyum adlı sinema salonuna giriş ve çıkışta objektiflere yansıdı.

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Sinemaya girişte, Davidson’ın Kardashian’a sarıldığı görüldü. Kardashian'ın mutlu halleri de gözlerden kaçmadı. İkili, sinemadan aynı araçla ayrıldı.

2014 yılında rap'çi Kanye West ile nikah masasına oturan Kim Kardashian'ın Pete Davidson ile ilişkisi geçen ay belgelendi. İkili, el ele görüntü vermekten kaçınmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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