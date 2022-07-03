Kim Kardashian markası için Samantha Fox oldu! Kıvrımlarını sergiledi

Kim Kardashian'ın servetini katlamasına yardımcı olan markası Skims'in yeni mayo koleksiyonu ortaya çıktı. Markası için gece gündüz çalışan Kim Kardashian yine tanıtım için de kendisi öne çıktı.

Kim Kardashian 80'ler esintisi olan mayolarını giyip pozlar verdi. Çekimlerin kamera arkasından pozlarını paylaşan Kim kıvrımlarını sergileyerek hayranlarını mest etti.

41 yaşındaki yıldız, 80'lerin sarışın bombasına dönüştüğü şık yeni reklam için giydiği metalik bikinisiyle göğüs dekoltesini gösterdi.

Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan Kim Kardashian yeni gümüş ve altın mayo çeşitleriyle, vücudunun dönüşümünü vurguluyor.

Kim Kardashian 'ın reklam için verdiği pozlardaki değişimi de olay oldu. Ünlü yıldızı görenler ilk bakışta tanımakta güçlük çekti.

SERVETİ ARTTI

Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırmıştı.

Kim Kardashian geçtiğimiz günlerde de markasının ürününü paylaşarak küçük kız kardeşi Khloe Kardashian'ı etiketlemişti. Kim Kardashian SKIMS body'sinin 'vajina bölgesini' kardeşi için değiştirdiğini ifade etmişti.



