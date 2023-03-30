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  4. Kim Kardashian pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi! Bir bakan bir daha baktı

Kim Kardashian pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi! Bir bakan bir daha baktı

28.03.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergilediği çekimle gündemde. Malibu'da markası için poz veren Kim'e bir bakan bir daha baktı. Ünlü isim tanga bikinisiyle tüm gün poz vermekten yorulmadı.

Kim Kardashian pembe bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi! Bir bakan bir daha baktı

Kim Kardashian Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası sayesinde servetini ikiye katlamıştı. Markası için elinden geleni yapan ünlü isim ürünleri için modelliği de çoğu zaman kendisi yapıyor.

Kim Kardashian, iki parçalı bir Skims bikinisi için poz verirken kıvrımlarını sergiledi.

Malibu'da sahilde bir fotoğraf çekimi için poz verirken, tanga altıyla her zaman yaptığı gibi cesur pozlara imza atan Kim'e bir bakan bir daha baktı.

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Kim Kardashian tüm gün çekim yaptığı sahilde zaman zaman rüzgarda zorlandı ve üstünü kapamak zorunda kaldı.

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Markası için elinden gelen her şeyi yapmaya çabalayan yıldız tüm günü ekibiyle geçirdi.

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Kim Kardashian

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