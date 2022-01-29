MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı

29.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece bir televizyon yıldızı olarak değil, girişimci bir iş kadını olarak da para kazanan Kim Kardashian, korse markası Skims'in büyümesiyle servetini yüzde 50'den fazla artırdı.

Kim Kardashian servetini yüzde 50 artırdı

Kim Kardashian, servetine servet katmaya devam ediyor. Sadece bir reality show yıldızı oluşuyla değil, aynı zamanda bir sosyal medya fenomeni olması, daha da ötesi girişimci bir iş kadını olmasıyla para kazanan Kardashian, servetini bir yıldan kısa bir sürede yüzde 50’den fazla artırdı.

456456

41 yaşındaki Amerikalı yıldızın sahibi olduğu Skims adlı vücut şekillendirme ürünleri markası, değerini iki katına çıkardı. Forbes dergisi, Nisan 2021’de Kardashian’ın servetini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı kaynaklarda 1,2 milyar dolar olarak da yazıldı. Kardashian’ın yüzde 35’lik hisseye sahip olduğu Skims’in değeri 900 milyon dolar civarında.

Ocak 2022’de ünlü yıldızın serveti 1,8 milyar dolar olarak güncellendi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattıAynur Aydın'ın klibindeki cinsel fantezi sahneleri tartışma yarattı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Pınar Altuğ kızının son halini paylaştı! Yorum yağdıPınar Altuğ kızının son halini paylaştı! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Adalet Bakanı istifa etti! Yerine Bekir Bozdağ atandı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Öyle bir taktik yapıyor ki…"

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "Öyle bir taktik yapıyor ki…"

Genç kadına toplu tecavüz! Hindistan'da mide bulandıran olay

Genç kadına toplu tecavüz! Hindistan'da mide bulandıran olay

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Mayoyla kara atlamıştı! Kötü haber geldi

Mayoyla kara atlamıştı! Kötü haber geldi

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Kanal D'den flaş karar! Resmen bitti

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Zamana meydan okuyor

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Zamana meydan okuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.