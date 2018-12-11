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Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçili öğrenci şaşırttı

DİZİ HABERLERİ  | 11.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

Elif Çanga ATV'de yayınlayanan Kim Milyoner Olmak İster'de daha önce görülmemiş bir an yaşandı. Boğaziçili yarışmacı, yarışmanın en kolay sorusunun sorulduğu ilk soruda joker hakkını kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Boğaziçili öğrenci şaşırttı

Boğaziçili öğrenci Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruyu seyirciye sordu. Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı ilk soruda seyirci jokerini kullanınca ilginç anlar yaşandı.

BOĞAZİÇİLİ ÖĞRENCİ ŞAŞIRDI

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Elif Çanga, sunucu Murat Yıldırım, 'Halk arasında "zamanla şartlar çok değişti, eski durum kalmadı" anlamında kullanılan sözde "altından çok sular aktı" denilen hangisidir sorusunu yöneltti.

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Şıklar; semaver, filtre kahve makinesi, çaydanlık ve köprü olarak belirtildi. Seyirci joker hakkını kullanan Elif Çanga'ya stüdyodaki izleyiciler yüzde 97'lik bir oranla doğru cevap olarak d şıkkı yani 'köprü' cevabını verdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Televizyon başında yarışmayı izleyenler ise sosyal medya üzerinden 'bu soru nasıl bilinemez?', 'böyle bir soruda joker mi kullanılır' gibi yorumlarda bulundu.


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
eee demek ki seyirciler içinde de % 3 lük bir bölüm yarışmacı statüsündeymiş......demek ki bir tek o değil bilemeyen....
Bu yarışma proğramı kaldırılsın..!
yarışmanın planladığı piero çalışmasından başka bişey değil reytingler düşünce böyle şeyler yapılır yakında ağzından küfür kaçıran yada göz yaşlarına boğulan yarışmacı diye de haberler çıkar...reyting uğruna kurmaca programlar
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