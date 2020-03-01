Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hıyarşembe nedir?

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. Bir yarışmacıya sorulan "Baklagillerden ve siyah renkte meyveleri olan hangi adda bir bitki vardır?" sorusunun yanıtları,

A - Eriktesi,

B - Üzümsalı,

C - Kabakşamba,

D - Hıyarşembe oldu.

HIYARŞEMBE NEDİR?

Sorunun doğru yanıtı "Hıyarşembe" olurken, arama motoru Google'de çok sayıda arama yapıldı. Herkes 'Hıyarşembe'nin ne olduğunu merak etti. Hıyarşembe; Hint keçi boynuzu ve Hint hıyarı olarak da biliniyor.

Hıyarşembe; sindirim kolaylaştırıcı ve kabızlık giderici olarak da kullanılır. Mikrop öldürücü etkisi de bulunmaktadır. Dizanteriye karşı kullanılır.



