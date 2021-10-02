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Kim Milyoner Olmak İster’deki Beşiktaş sorusu duygusal anlar yaşattı! "Sanki abim yanımda bana fısıldıyor"

02.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan Beşiktaş sorusu gündeme oturdu. Geçen yıl abisini koronadan kaybettiğini belirten yarışmacı, Beşiktaş sorusunu "Kendisi Beşiktaşlıydı. Sanki abim yanımda ve bana fısıldıyor" diyerek yanıtladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster 1 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne, geçtiğimiz yıl abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden yarışmacı Necmettin Korkutan damga vurdu.

Korkutan, Beşiktaş sorusu sorulması sonrası anlattıklarıyla stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

SORUYU GÖRÜNCE DUYGULANDI

"Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş'ın şampiyonluğu 1 puanla kaçırdığı 1986-87 sezonunda Ankaragücü'nün Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta hangi olayın Türkiye'deki nadir örneklerinden biri gerçekleşmiştir?" sorusunu görünce duygulanan Korkutan, abisinin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ve geçen yıl koronadan vefat ettiğini söyledi.

"KENDİSİYLE BİR SOHBETİMİZDE BÖYLE BİR KONU GEÇMİŞTİ"

Necmettin Korkutan, "Abim geçen yıl koronadan vefat etti. Aslında kanser hastasıydı korona olunca vücudu yenik düştü.

Kendisi Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ı benim, Fenerbahçe'yi sevdiğimden belki de daha çok seviyordu.

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atv Beşiktaş Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok sevindik para kazanmasına çok terbiyeli efendi zeki bir çocuk güle güle kullansın bu gibilere değer allah yolunu bahtını açık etsin.

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