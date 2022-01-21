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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu

21.01.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Hamide Tanır, hareketleri, ses tonu ve sempatikliğiyle hem izleyenleri hem programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster programının 21 Ocak'taki yayınına konuk olan yarışmacı Hamide Tanır kendine özgü tarzıyla yarışmaya damga vurdu. 6 yaşında Almanya'ya yerleştiğini belirten Tanır hikayesini anlatırken sempatik ve ilgi çekici tavırlarıyla hem izleyenleri hem Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı.

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SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

İki çocuğu olduğunu belirten Tanır, eski eşi tarafından terk edildiğini ancak kendinin ve çocuklarının bu terkedilişten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Programa başvurduktan 3 gün sonra yarışmaya kabul edilen yarışmacı hayat enerjisi ve pozitifliğiyle de kendine hayran bıraktı. 21 Ocak'taki programa konuk olan Hamide Tanır sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bazı kullanıcılar Tanır'ı, "Tarihteki ilk aşko kuşko kız" diye tanımlarken bazı kullanıcılar, "Bir yarışmacıya bu kadar güleceğim aklıma gelmezdi" yorumunda bulundu.

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50 BİN LİRA KAZANDI

Yarışmaya büyük renk katan Hamide Tanır yarışmada 100 bin liralık soruyu açtırmayı başardı. Tanır, "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmayla satılarak çiftliklerde çalıştırılmıştır?" sorusu karşısında kararsız kalarak yarışmadan çekildi ve 50 bin liranın sahibi oldu. Tanır'ın cevap vermediği sorunun cevabı İsviçre çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kenan İmirzalıoğlu
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