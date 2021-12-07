Kim Milyoner Olmak İster'in soruları bakın nasıl hazırlanıyormuş! Sır gibi saklanıyordu

Uzun yıllardır evlerimize konuk olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının soruları, büyük bir özenle hazırlanıyor. Bu soruları üreten ekibin kim olduğu ise yıllardır sır gibi saklanıyor.

BAKIN SORULAR NASIL HAZIRLANIYORMUŞ

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, ilginç sorular ve hayat hikayeleriyle, ekranların favori yapımları arasında yer alıyor. Yarışmanın sorularını hazırlayan ekip ise kimliklerini büyük bir dikkatle gizliyor.

Sır gibi saklanan soruların hazırlık süreciyle ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Soru ekibinin içinde yer alan kişilerin birbirlerini tanımaması için kod sistemi kullanılıyor. Kod sistemiyle soru hazırlayan editörler, birbirlerinin isimlerini ve yüzlerini görmeden, soruları yayına hazır hale getiriyorlar. Yarışmanın soruları, adeta bir kozmik oda ciddiyetiyle korunuyor.

1 MİLYON TL'LİK SORU

Arda Ayten, ''On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?'' sorusuna 'Toprak' yanıtı vererek 1 milyon TL'nin sahibi olmuştu.

1 MİLYON TL'LİK SORUYU GÖRDÜ, 15 BİN TL KAZANDI

Kenan Işık'ın sunuculuk yaptığı dönem, Sinema Televizyon öğrencisi Şeyma Özin, 1 milyon TL'lik soruyu gördü. "Herodot'un yazdığı, Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde, doğunca çobana verilerek kapatılan, o dahil kimseyle konuşturulmayan çocuğun söyledi ilk kelime nedir?" sorusuna "Ver" yanıtı veren Şeyma Özin, yarışmadan 15 bin TL'lik ödülle ayrılmıştı. Kenan Işık, gözyaşlarına boğulan Özin'i sarılarak teselli etmişti.



