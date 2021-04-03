Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? Milyoner'in yeni bölümü ne zaman?

Senelerdir yayın hayatına farklı sunucular ile devam eden yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu haftanın yayın akışında yer almadı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Normalde cumartesi günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması birkaç haftadır ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Bu durum da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bitip bitmediğinin merak edilmesine neden oluyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ne zaman tekrar yayına başlayacağı konusunda ise ATV yönetimi açıklama yaptı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV yönetimine sorarak da program ile ilgili neler yaşanacağına dair detaylar paylaşan Koloğlu, Kim Milyoner Olmak İster’in haziran ayına kadar ara verdiğini duyurdu.

Dizilerin sezon finallerine bakılarak böyle bir karar alındığını iddia eden Koloğlu, ‘’Bir dizi olabilir mi İmirzalıoğlu ile ilgili? “Üç ay sonra başlayacak tekrar yarışma, zannetmiyoruz” cevabı geldi. Ne olursa olsun marka bir yarışma. Düşüşler olabilir. Daha iyi sorular mesela daha ‘yetkin’ yarışmacılar… Böyle bir dinlenmeye ihtiyaç vardı galiba.” ifadelerini paylaştı…