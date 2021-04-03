Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlayacak? Milyoner'in yeni bölümü ne zaman?

Senelerdir yayın hayatına farklı sunucular ile devam eden yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bu haftanın yayın akışında yer almadı.
Normalde cumartesi günü saat 20.00'de ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması birkaç haftadır ATV'nin yayın akışında yer almıyor. Bu durum da Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bitip bitmediğinin merak edilmesine neden oluyor.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ne zaman tekrar yayına başlayacağı konusunda ise ATV yönetimi açıklama yaptı.
ATV yönetimine sorarak da program ile ilgili neler yaşanacağına dair detaylar paylaşan Koloğlu, Kim Milyoner Olmak İster’in haziran ayına kadar ara verdiğini duyurdu.
Dizilerin sezon finallerine bakılarak böyle bir karar alındığını iddia eden Koloğlu, ‘’Bir dizi olabilir mi İmirzalıoğlu ile ilgili? “Üç ay sonra başlayacak tekrar yarışma, zannetmiyoruz” cevabı geldi. Ne olursa olsun marka bir yarışma. Düşüşler olabilir. Daha iyi sorular mesela daha ‘yetkin’ yarışmacılar… Böyle bir dinlenmeye ihtiyaç vardı galiba.” ifadelerini paylaştı…
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, ilk başta 2 Ağustos 2011’de yayınlanmaya başladı. O günlerden bu yana ATV’de yayınlanan ve yıllardır devam eden Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu bugüne kadar 4 farklı isim üstlendi.
İlk başta 2011 - 2014 yıllarında Kenan Işık’ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, usta oyuncu ve sunucunun yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı 2014’te Selçuk Yöntem tarafından sunulmaya başladı. 2014 - 2017 yıllarında Kim Milyoner Olmak İster’i sunan Selçuk Yöntem, sonrasında yerini Murat Yıldırım'a devretti.
2017 - 2019 yıllarında programı sunan Murat Yıldırım'ın arkasından da koltuk Kenan İmirzalıoğlu'na devredildi. İmirzalıoğlu, 2019’dan beri Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.
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