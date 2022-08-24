'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Tuğba isimli yarışmacı, kendisine yöneltilen 2 bin TL değerindeki soruda yer alan yanıtı veremeyince dikkat çekti.

SORUDA YAZAN YANITI BİLEMEDİ

Yarışmacıya 2 bin TL değerinde, "Don Kişot hangi romanın baş karakteridir?" sorusu soruldu.

Sorunun şıkları arasında ise

A) Moby Dick

B) Don Kişot

C) Sefiller

D) Suç ve Ceza

şeklindeydi.

Yarışmacı bu soruda seyirci jokerini kullandı.

Seyircilerin yüzde 90'ı Don Kişot yanıtını verdi.

Seyircilerin oyuyla B seçeneğinde yer alan Don Kişot yanıtını veren yarışmacı, "Çok basit bir soruydu ama buradaki heyecan bambaşka. Çok değişik bir duygu ama çok mutluyum." dedi. Yarışmacının bu sözleri üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Mutluluğunu hiç bozmayalım ama cevabı şıklarda çok net olan hatta aynı şekilde olan Don Kişot'un baş karakteri..." ifadelerini kullandı. "O an dondum kaldım çok heyecanlıyım şu anda." diyen yarışmacı, "Okuduğum soruyu biliyorum, gözümün önünde ama sanki başka bir soru vardı." diye devam etti.

Bu sözler üzerine İmirzalıoğlu ise, "Bilmesen de gözünün önünde" diye yanıt verdi.

Yarışmacı, 7.500 TL ile 'Kim Mİlyoner Olmak İster?'den ayrıldı.

