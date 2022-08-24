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'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

24.08.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ağustos akşamında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni bölümünde, ekran başındakileri şaşkınlığa uğratan bir an yaşandı. Beykent Üniversitesi'nde tam burslu olarak Dış Ticaret okuyan yarışmacı, sorunun içinde yer alan cevabı bilemedi.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında Tuğba isimli yarışmacı, kendisine yöneltilen 2 bin TL değerindeki soruda yer alan yanıtı veremeyince dikkat çekti.

SORUDA YAZAN YANITI BİLEMEDİ

Yarışmacıya 2 bin TL değerinde, "Don Kişot hangi romanın baş karakteridir?" sorusu soruldu.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Sorunun şıkları arasında ise

A) Moby Dick
B) Don Kişot
C) Sefiller
D) Suç ve Ceza

şeklindeydi.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Yarışmacı bu soruda seyirci jokerini kullandı.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Seyircilerin yüzde 90'ı Don Kişot yanıtını verdi.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Seyircilerin oyuyla B seçeneğinde yer alan Don Kişot yanıtını veren yarışmacı, "Çok basit bir soruydu ama buradaki heyecan bambaşka. Çok değişik bir duygu ama çok mutluyum." dedi. Yarışmacının bu sözleri üzerine Kenan İmirzalıoğlu, "Mutluluğunu hiç bozmayalım ama cevabı şıklarda çok net olan hatta aynı şekilde olan Don Kişot'un baş karakteri..." ifadelerini kullandı. "O an dondum kaldım çok heyecanlıyım şu anda." diyen yarışmacı, "Okuduğum soruyu biliyorum, gözümün önünde ama sanki başka bir soru vardı." diye devam etti.

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmacısı herkesi şaşkınlığa uğrattı! Soruda yazan yanıtı bilemedi...

Bu sözler üzerine İmirzalıoğlu ise, "Bilmesen de gözünün önünde" diye yanıt verdi.

Yarışmacı, 7.500 TL ile 'Kim Mİlyoner Olmak İster?'den ayrıldı.

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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster
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