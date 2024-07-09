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    4. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının telefon jokeriydi! 'Kamera arkası' diyerek paylaştı... Sorunun cevabı böyle bulmuş

    "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının telefon jokeriydi! 'Kamera arkası' diyerek paylaştı... Sorunun cevabı böyle bulmuş

    09.07.2024 13:23
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.07.2024 13:23
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    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu kez kamera arkası görüntüleri ilginç bir şekilde paylaşıldı. Yarışmacılara sunulan 'telefon jokeri' hakkındaki bir kişi cevabı bulmaya çalıştığı anları cep telefonuyla kaydederek paylaştı. Telefon jokeri olan kişi yarışmacının soruyu okuduğu anlarda internet üzerinden cevabı hızla artmaya başladı.

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması bu kez yarışmacıyla değil de telefon joker hakkındaki kişiyle gündeme geldi. Yarışmacı telefon joker hakkını kullanarak 'Furkan' isimli bir arkadaşına bağlandı.

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    Telefon jokeri olan Furkan ise cevap vermek için bilgisayarın başında hazır beklerken o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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    Yarışmacı "Hangi klasik eserin yazarı Samuel Beckett'tir? A-Dönüşüm, B-Karamazov Kardeşler, C-Gazap Üzümleri ve D-Godot'u Beklerken" sorusunu okuduğu sırada Furkan ise bilgisayarından sorunun cevabını buldu.

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