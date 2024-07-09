"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının telefon jokeriydi! 'Kamera arkası' diyerek paylaştı... Sorunun cevabı böyle bulmuş

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması bu kez yarışmacıyla değil de telefon joker hakkındaki kişiyle gündeme geldi. Yarışmacı telefon joker hakkını kullanarak 'Furkan' isimli bir arkadaşına bağlandı.

Telefon jokeri olan Furkan ise cevap vermek için bilgisayarın başında hazır beklerken o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Yarışmacı "Hangi klasik eserin yazarı Samuel Beckett'tir? A-Dönüşüm, B-Karamazov Kardeşler, C-Gazap Üzümleri ve D-Godot'u Beklerken" sorusunu okuduğu sırada Furkan ise bilgisayarından sorunun cevabını buldu.