Kimi koltuk altını yalıyor kimi ise duş almıyor!

Belki de çok temiz olduğunu düşündüğünüz ya da saçlarından mis gibi kokular çıktığını hayal ettiğiniz, temizlikten parlıyormuş gibi duran ünlüler aslında o kadar da kişisel bakımını önemsemiyor olabilir. Saçlarını, dişlerini hatta kıyafetlerinin temizliğini kafasına takmayan ünlüler kimler? Hep beraber bakalım! 1. Gwyneth Paltrow keskin bir kokuya sahip 2013’te galaya giderken görülen Oscar sahibi Paltrow, sahnenin sıcaklarından oldukça etkilenmişti. Yüzüne vuran sahne ışıkları onun en az o ışıklar kadar ısınmasına sebep oldu fakat bu durum Paltrow’un yanında duran insanlar için kötü bir deneyimdi. National Enquirer’de Paltrow’un sahnenin havasızlığından dolayı kötü gözüktüğü yazıldı. Salonun sıcaklığından olumsuz etkilenen Paltrow etrafındakilere kötü kokular yaymaya başladı. Neden koktuğunun asıl sebebi ise Paltrow’un göğüs kanseri olacağını düşündüğü için deodorant kullanmıyor olmasıydı! 2. Jessica Simpson ve harika dişleri Güzel ve parlak bir gülümsemeye sahip olan Simpson’un bir gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor: Yıldız şarkıcı katıldığı bir talkshow programında sunucu Ellen DeGeneres‘e neredeyse dişlerini hiç fırçalamadığını söyledi. “Dişlerim çok beyaz ve onları kaygan hissetmekten hoşlanmıyorum ama her gün Listerine ve diş ipi kullanıyorum” dedi. Simpson bir keresinde de dişlerinin yaşlanınca da bembeyaz olacağını ve bunun için onları fırçalaması gerekmediğini söylemiş.

3. Matthew McConaughey başka biri gibi kokmak istemiyor Ünlü sinema oyuncusu McConaughey, verdiği bir röportajda “20” yıldır deodorant kullanmadığını ve bunun sebebi olarak da başka biri gibi kokmaktan hoşlanmadığını söyledi. Eğer kokusu çevredeki insanları rahatsız ederse duş alırmış fakat deodorant kullanmaya karşı! Çevresindeki insanların rahatsız olması demişken: Kate Hudson sürekli McConaughey’e doğal bir deodorant getiriyor ve onu kullanması gerektiğini söylüyor. 4. Julia Roberts tam bir hippi Amerika’nın ünlü aktrislerinden olan Julia Roberts’ın deodorant kullanmıyor olması sizi şaşırtır mı? Evet, Roberts deodorant kullanmıyor. 2008 yılında Oprah röportajında kendisi deodorant kullanmadığını belirtti. Bunun sebebi ise başkalarıyla aynı kokuyu paylaşmak istememesi! “Deodorant kullanmıyorsa sık sık duş alıyordur” diye düşünüyor olabilirsiniz ama öyle de değil. Söylenenlere göre Roberts saçları çok kuru olduğu için ve su tasarrufu yaptığı için sık sık duş da almıyor. Kokusunu önlemek için de doğal yağlar kullanıyor çünkü onların kokusu hoşuna gidiyor. 5. Cameron Diaz terlemeyi önleyen ürünlere karşı Kırmızı halıda sık sık boy gösteren Cameron Diaz, verdiği bir röportajda terlemeyi önleyici ürünler kullanmayı reddettiğini ve bunu 20 senedir yaptığını söylüyor. Onun savunmasına göre terlemeyi önleyici ürünler teri koltuk altına hapsediyor ve bu yüzden deodorant kullanmadığınız halinizden daha pis kokutuyor. Diaz’a göre kokmamak için koltuk altı bakımını yapmanız yeterli!

6. Johnny Depp ve Vanessa Paradis’in ortak özelliği var İki ünlü de banyo yapmanın gerekli olmadığını düşünüyor. Bir kişi Jonny Deep hakkında Fox News’e, çok sık banyo yapmadığı için koktuğunu söyledi fakat Paradis de pek farklı değil. Kişisel temizlik onlar için önemli değil, bu konuda birbirlerini bulmuşlar fakat çevrelerindekiler için durum zor! 7. Megan Fox ve kötü hafızası Aktris Megan Fox, FMY‘ye itirafta bulundu: Hafızası kötü olduğu için sonuçları da oldukça kötü ve kokulu oluyor. Fox, tuvalete girdikten sonra sifonu çekmeyi unutmuş ve bu sebeple arkadaşlarının eleştirilerine maruz kalmış. 8. Robert Pattison’un umrunda değil Duş almak, güzel kokmak, temiz saçlara sahip olmak gerçekten Pattison’un umrunda bile değil! Onu her ne kadar temiz gibi görseniz de “Alacakaranlık” serisinde Pattison’dan kötü kokular yükseldiği söyleniyor. Extra, Pattison’a 6 haftadır yıkanmamasıyla ilgili sorular yönelttiğinde Pattison, duş almanın o kadar da önemli olmadığını, saçlarının temiz ya da pis olmasının umrunda olmadığını söyledi. Onun için saç yıkamak ev temizlemek kadar önemli değil. Pattison film setinde duş almadığı için insanları çıldırtmış!

9. Kristen Stewart koltuk altını yalıyor Ulusal Enquirer‘de Stewart ve eski sevgilisi, aynı zamanda rol arkadaşı olan Robert Pattison birbirleri hakkında itiraflarda bulundular. Pattison, sakin bir adam fakat Stewart hakkında birçok şikayet var ve bunlar kişisel temizliğiyle ilgili. Saçlarının pis olduğu, dişlerini fırçalamadığı ve deodorant kullanmadığı söyleniyor. “Alacakaranlık” filmi için bu düzenini değiştirmeye çalışsa da eski tembelliğine geri dönen Stewart’ın koltuk altını yalamayı sevdiğini de ünlü aktör Robert Pattison’dan öğreniyoruz. Robert Pattison’ın da Stewat’ın koltuk altını yalamayı sevmesi de bir başka ilginç bilgi. Pattison’un iddialarına karşılık Stewart yalnızca “koltuk altı yıkama takıntınızı anlamıyorum” diyerek cevap verdi. Aktris ayrıca kendi de bir itirafta bulundu ve gergin olduğunda kötü koktuğunu söyledi. 10. Zac Efron sandığınız gibi biri olmayabilir Star dergisinde (Stuff aracılığıyla) Efron’un duş almaya çok önem vermediği yazıyor. Bunun yanında Efron’un sürekli basket oynadığı ve antrenman yaptığı için çok terlediği ve bu yüzden rahatsız edici koktuğu da belirtilmiş. Sık sık duş almayan Zac, koktuğunu fark ettiğinde kendini ıslak mendillerle temizliyor!

11. Leonardo DiCaprio su tasarrufu yapıyor Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio biraz daha banyo yapmazsa rengi değişecek! Duş yaparak suyu boşa harcamak istemeyen DiCaprio hakkında söylenenler oldukça hayal kırıcı. Celebitchy‘de yazılanlara göre DiCaprio banyo yapmadığı için pis kokuyor ve bu koku aşk hayatını da olumsuz etkiliyor. DiCaprio haftada yalnızca birkaç gün duş alıyor ve bunun “doğal deodorant” olduğunu savunuyor. Kokusu sebebiyle evi de koca bir çöplük gibi kokuyormuş! 12. Brad Pitt, Eli Roth ve ıslak mendiller “Inglourious Basterds” filminin yakışıklı oyuncuları Brad Pitt ve Eli Roth da duş almanın çok da önemli olmadığını düşünen sanatçılardan. Onların bunu düşünme sebebi ise duş alacak kadar vakitleri olmaması. Roth, duş almak için vakti olmadığında ıslak mendilleri kullandığını söyledi ve bunu Brad Pitt’in kötü kokusunu aldığında ona da önerdi. 13. Britney Spears kendini ve çevresini zehirliyor Britney Spears’ın eski koruması Fernando Flores, 2011’de gerçekleşen davada Spears hakkındaki gerçekleri ortaya koydu. Mirror tarafından elde edilen belgelerde Flores’ın söylediklerine göre Spears sürekli tütün ürünleri kullanıyor ve hiç durmadan sigara içiyordu. Bunun yanında dişlerini fırçalamıyor, sürekli gaz çıkarıyor, sık sık duş almıyor, deodorant kullanmıyor ve ayakkabı giymiyordu. Haberlere göre Spears bir benzincide yalın ayak yürürken görüldü. E daha ne olsun!