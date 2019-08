Kimi koltuk altını yalıyor kimi ise duş almıyor!

Güzel ve parlak bir gülümsemeye sahip olan Simpson’un bir gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor: Yıldız şarkıcı katıldığı bir talkshow programında sunucu Ellen DeGeneres‘e neredeyse dişlerini hiç fırçalamadığını söyledi. “Dişlerim çok beyaz ve onları kaygan hissetmekten hoşlanmıyorum ama her gün Listerine ve diş ipi kullanıyorum” dedi. Simpson bir keresinde de dişlerinin yaşlanınca da bembeyaz olacağını ve bunun için onları fırçalaması gerekmediğini söylemiş.

Duş almak, güzel kokmak, temiz saçlara sahip olmak gerçekten Pattison’un umrunda bile değil! Onu her ne kadar temiz gibi görseniz de “Alacakaranlık” serisinde Pattison’dan kötü kokular yükseldiği söyleniyor. Extra, Pattison’a 6 haftadır yıkanmamasıyla ilgili sorular yönelttiğinde Pattison, duş almanın o kadar da önemli olmadığını, saçlarının temiz ya da pis olmasının umrunda olmadığını söyledi. Onun için saç yıkamak ev temizlemek kadar önemli değil. Pattison film setinde duş almadığı için insanları çıldırtmış!

14. Bradley Cooper deodorantı bıraktı

Cooper koktuğunu kendi itiraf ediyor. Bunun sebebini ise Esquire‘a deodorant kullanmayı bırakması olarak açıklıyor. Fakat kokusunu engellemek amacıyla sık sık duş aldığını ve bunun belki kokmamasını sağlamaya yardımcı olacağını söylüyor. Cooper en azından kokmamak için duş alıyor!

15. Shailene Woodley, tasarımcısını üzüyor

“The Fault in Our Stars” gibi çeşitli filmlerde rol alan ünlü aktrist Woodley, Parade‘e açıklamada bulunarak sadece ayda bir kez şampuan kullandığını bunun yerine çeşitli yağları saçına sürdüğünü söyledi. Sadece saçına kullansa yine iyi! Vücudunun her yerine sürdüğü bu yağlar sebebiyle kötü kokuyor ve tasarımcısının onun için tasarladığı kıyafetler de bu kötü kokulardan bir türlü kurtulamıyor.

16. Orlando Bloom kıyafetlerinden ayrılamıyor

Bir zamanlar Orlando Bloom’la sevgili olan Miranda Kerr, ünlü aktörden ayrılmak için geçerli bir sebebe sahip olabilir. Çünkü Bloom, verdiği bir röportajda sık sık duş almadığını söyledi. “Karayip Korsanları”nda rol alan Bloom, duş almadığı gibi bir de aynı kıyafetleri bir hafta boyunca giyiyor. Kot pantolonları, çorapları ve kazakları… Tüm bunlar en az bir hafta boyunca üzerinde kalıyor.