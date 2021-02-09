Kimler yok ki: İşte Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en eski ve tanınmış üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. Birbirinden farklı alanlarda verdiği mezunlarla dikkatleri üzerine çeken üniversite şimdilerin ünlü isimlerini de sıralarında misafir etmiştir. Öğrencilik yıllarında Boğaziçi Kampüsü’nde zaman geçiren, vize ve final haftalarında ter döken ünlü isimleri sizler için araştırdık.

NİL KARAİBRAHİMGİL

Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Politika Bölümü mezunu ve BÜMK‘nün (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) eski bir üyesidir.

HARUN TEKİN

Mor ve Ötesi grubunun vokali ve ritim gitaristi, Harun Tekin Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe ve psikoloji okumuştur. Aynı zamanda BÜMK‘ü (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) bünyesinde aktif olarak görev almıştır.

CENGİZ BAYSAL

Boğaziçi Tarih Bölümü’nde okurken kaydını dondurarak müzik sektörüne adım atan Cengiz Baysal’ı Duman grubunun bateristi olarak hatırlayabilirsiniz. Bu isim de BÜMK‘ün (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) çalışmalarında kısa bir sürede olsa boy göstermiştir.

GÜLSE BİRSEL

Oyuncu ve senarist olarak sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Gülse Birsel, Ekonomi Bölümü mezunudur.