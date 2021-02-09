Kimler yok ki: İşte Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en eski ve tanınmış üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. Birbirinden farklı alanlarda verdiği mezunlarla dikkatleri üzerine çeken üniversite şimdilerin ünlü isimlerini de sıralarında misafir etmiştir. Öğrencilik yıllarında Boğaziçi Kampüsü’nde zaman geçiren, vize ve final haftalarında ter döken ünlü isimleri sizler için araştırdık.
Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Politika Bölümü mezunu ve BÜMK‘nün (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) eski bir üyesidir.
Mor ve Ötesi grubunun vokali ve ritim gitaristi, Harun Tekin Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe ve psikoloji okumuştur. Aynı zamanda BÜMK‘ü (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) bünyesinde aktif olarak görev almıştır.
Boğaziçi Tarih Bölümü’nde okurken kaydını dondurarak müzik sektörüne adım atan Cengiz Baysal’ı Duman grubunun bateristi olarak hatırlayabilirsiniz. Bu isim de BÜMK‘ün (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) çalışmalarında kısa bir sürede olsa boy göstermiştir.
Oyuncu ve senarist olarak sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Gülse Birsel, Ekonomi Bölümü mezunudur.
Almanya’nın Solingen şehrinde doğan Evcen, Düsseldorf Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.
Ortaöğretimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü mezunudur.
Altın Palmiye Ödüllü ünlü yönetmen Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur.
Bir dönemin sevilen haber spikeri şimdilerin ise aranılan şarkıcısı Defne Samyeli, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nü tamamladı.
Rock müziğin en sevilen temsilcileri arasında sayılan Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.
Sakin isimli rock grubuyla çıkış yakalayan sonrasında pop müziğe yönelen Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Özdemir, akademik kariyerine Oxford Üniversitesi'nde devam etmiştir.
Oyuncu ve sunucu kimliğiyle popülerleşen Seray Sever Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.
Boğaziçi Üniversitesi üniversite olmadan önce Robert Kolej altında lise eğitimini sürdüren Haldun Dormen, RCP‘nin (Robert College Players) en köklü üyelerindendir.
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan yönetmen ve yapımcı Ezel Akay okul yıllarında daha çok müzik ve oyunculuk kulüplerine katılım göstermiştir.
Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Pelin Batu son yıllarda televizyon yapımcılığı kimliğiyle ön plana çıkmaya başladı. Özellikle tarih programlarında gördüğümüz Batu, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.
Köşe yazarı, gazeteci, sunucu ve şarkıcı olan Ömür Gedik, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü mezunudur.
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