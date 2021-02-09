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Kimler yok ki: İşte Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler

Seray Üstün Seray Üstün 09.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Kimler yok ki: İşte Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler

Türkiye’nin en eski okulları arasında kabul edilen Boğaziçi Üniversitesi birçok ünlü ismi sanat dünyasına kazandırmıştır. Öyle ki bu üniversitede öğrenci oldukları dönemde henüz ünle tanışmamış bu isimler pek çok öğrenci kulübüne de üye olmuştur. İşte karşınızda Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlü isimler...

Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en eski ve tanınmış üniversitelerinden biri olarak kabul edilir. Birbirinden farklı alanlarda verdiği mezunlarla dikkatleri üzerine çeken üniversite şimdilerin ünlü isimlerini de sıralarında misafir etmiştir. Öğrencilik yıllarında Boğaziçi Kampüsü’nde zaman geçiren, vize ve final haftalarında ter döken ünlü isimleri sizler için araştırdık.

NİL KARAİBRAHİMGİL

nil

Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Politika Bölümü mezunu ve BÜMK‘nün (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) eski bir üyesidir.

HARUN TEKİN

harun tekin

Mor ve Ötesi grubunun vokali ve ritim gitaristi, Harun Tekin Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe ve psikoloji okumuştur. Aynı zamanda BÜMK‘ü (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) bünyesinde aktif olarak görev almıştır.

CENGİZ BAYSAL

CENGİZ BAYSAL

Boğaziçi Tarih Bölümü’nde okurken kaydını dondurarak müzik sektörüne adım atan Cengiz Baysal’ı Duman grubunun bateristi olarak hatırlayabilirsiniz. Bu isim de BÜMK‘ün (Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü) çalışmalarında kısa bir sürede olsa boy göstermiştir.

GÜLSE BİRSEL

gülse

Oyuncu ve senarist olarak sanat dünyasının sevilen isimlerinden biri olarak kabul edilen Gülse Birsel, Ekonomi Bölümü mezunudur.

FAHRİYE EVCEN

fahriye evcen

Almanya’nın Solingen şehrinde doğan Evcen, Düsseldorf Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

MEHMET ERDEM

mehmet erdem

Ortaöğretimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelen Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

CEM YILMAZ

cem yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ise Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü mezunudur.

NURİ BİLGE CEYLAN

nuri bilge ceylan

Altın Palmiye Ödüllü ünlü yönetmen Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur.

DEFNE SAMYELİ

defne samyeli

Bir dönemin sevilen haber spikeri şimdilerin ise aranılan şarkıcısı Defne Samyeli, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü’nü tamamladı.

TEOMAN

teoman

Rock müziğin en sevilen temsilcileri arasında sayılan Teoman, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur.

ONUR ÖZDEMİR

onur özdemir

Sakin isimli rock grubuyla çıkış yakalayan sonrasında pop müziğe yönelen Özdemir, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Özdemir, akademik kariyerine Oxford Üniversitesi'nde devam etmiştir.

SERAY SEVER

seray sever

Oyuncu ve sunucu kimliğiyle popülerleşen Seray Sever Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

HALDUN DORMEN

haldun dormen

Boğaziçi Üniversitesi üniversite olmadan önce Robert Kolej altında lise eğitimini sürdüren Haldun Dormen, RCP‘nin (Robert College Players) en köklü üyelerindendir.

EZEL AKAY

ezel akay

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan yönetmen ve yapımcı Ezel Akay okul yıllarında daha çok müzik ve oyunculuk kulüplerine katılım göstermiştir.

PELİN BATU

pelin batu

Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Pelin Batu son yıllarda televizyon yapımcılığı kimliğiyle ön plana çıkmaya başladı. Özellikle tarih programlarında gördüğümüz Batu, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur.

ÖMÜR GEDİK

ömür gedik

Köşe yazarı, gazeteci, sunucu ve şarkıcı olan Ömür Gedik, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi Bölümü mezunudur.

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