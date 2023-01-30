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Kimliği belirsiz SİHA'lar vurdu! Suriye'deki İranlı teröristlere hava saldırısı

30.01.2023 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'ın İsfahan kentindeki askeri noktalara düzenlenen saldırılar sonrası bu kez de kimliği belirsiz SİHA'lar Suriye'deki İranlı terörist grupların konvoyuna hava saldırısı düzenledi.

Kimliği belirsiz SİHA'lar vurdu! Suriye'deki İranlı teröristlere hava saldırısı

Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde, aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir konvoya hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Deyrizor'un doğusunda Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

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Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 tır, saldırıların hedefi oldu.

Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor. Daha önce de İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.

DEYRİZOR'DA İRANLI VE İRAN DESTEKLİ YABANCI TERÖRİST GRUPLAR YOĞUN VARLIK GÖSTERİYOR

Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye İran

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