Kimse bu hareketi beklemiyordu! Damat sahnenin ortasında geline tokat attı... "Ne izledim ben şimdi?"

MYNET|DIŞ HABERLER Instagram'da paylaşılan bir görüntü internette viral hale geldi. Videonun gerçek olup olmadığını söylemek mümkün değil ancak kullanıcıları heyecanlandırdığı bir gerçek. Gelin düşen yüzüğünü masanın altında bulup damada gösterdiğinde hiç beklemediği bir tepki aldı. Damat geline tokat attı.

Düğünde bulunan davetliler gelin ve damadın arasında yaşananlara bir an veremedi. Gelinin ailesi hemen sahneye gelerek onu sahneden indirdiler.

Sosyal medya kullanıcısı görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, " Bu herkesin kalbine dokundu." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tebrikler, artık evlenmek için doğru kadını bulamayacak." yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne izledim ben şimdi?" yorumunda bulundu.