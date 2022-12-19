Kimse ne olduğunu anlayamadı! Canlı yayında saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti... Hayranları polis çağırdı

Çinli bir sokak yemeği fenomeni Nepal’da canlı yayın yaptığı sırada rakip bir fenomenin hedefi oldu. Asia Wire'ın bildirdiğine göre Pazar günü öğleden sonra başkent Katmandu'daki kalabalık Indra Chowk pazarında Soujiong, bıçaklı saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Soujiong, iki arkadaşıyla birlikte eğlenceli bir şekilde pazara doğru yürüdüğü sırada çekilen videoda önce tiz bir çığlık sesi duyuldu. Ardından ise ekran sallanmaya ve kararmaya başladı.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Videonun devamında ise Soujiong yerde yatarken karnındaki yarayı takipçilerine göstererek acil sağlık yardımı çağırmaları konusunda yardım istedi. Yerel basın, Gan'ın saldırı sırasında göğsünden ve karnından bıçaklandığını ve hayatını kurtarmak için mücadele eden sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

37 yaşındaki Çin uyruklu Feng Zhengyung, Gan'ı öldürmek ve 32 yaşındaki arkadaşı Li Chuzan'ı yaralamak şüphesiyle tutuklandı.