Kimseyi yaşına inandıramıyor! “O kadar genç görünüyorum ki kimliğimi göstermek zorundayım”

55 yaşındaki Ninette Longsworth 20’li yaşlarındaki genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziği nedeniyle çoğu kişinin gerçek yaşına inanmadığını söyledi. Kanada’da yaşayan Ninette Longsworth, genç görünmekle gurur duyduğunu söylerken bu durumun kimi zaman bazı sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi. Genç görüntüsünü sağlıklı yaşam rutini ve sert fitness programına borçlu olduğunu dile getiren Ninette Longsworth, kendisiyle yeni tanışanların yaşını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.

“BİZİ KARDEŞ SANIYORLAR”

İnsanların gerçek yaşını öğrendiklerinde şaşkına döndüğünü ifade eden Ninette Longsworth , “İnsanlar bana şaşkınlıkla bakıyor. Üç çocuk annesiyim ve bizi kardeş sanıyorlar. Anneleri olacak kadar yaşlı görünmediğimi söylüyorlar. 13 yaşında spor yapmaya başladığım ve her gün 6 saatlik bir rutin programım var. Zinde görüntümü buna borçlu olduğumu düşünüyorum” dedi.