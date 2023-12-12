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    4. Kına gecesinde kaftan giyip nedimelerin arasına daldı! O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı

    Kına gecesinde kaftan giyip nedimelerin arasına daldı! O anlar sosyal medyada viral olmayı başardı

    12.12.2023 07:34 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir kına gecesine ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerde bir adamın kaftan giyerek nedimelerin arasında dans ettiği anlar gündem yarattı.

    Kaftan giyerek kendisini nedimelerin arasına atan bir adamın görüntüleri sosyal medyada viral olmayı başardı. Söz konusu görüntülerdeki kişinin gelinle yakınlık derecesi belirtilmezken durum sosyal medyanın adeta diline düştü. Sosyal medya kullanıcıları durumu birbirinden ilginç yorumlarla değerlendirmeyi ihmal etmedi.

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    SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Dayıyı nasıl ikna ettiler acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dedeye sahip çıkalım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Amca kaftanı Sultan Süleyman kıyafeti sandı kanımca" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kına gecesi
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