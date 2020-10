King nasıl oynanır, kuralları nedir?

İskambil kartları, özellikle ev ortamlarında herkesin eğlence arayışını noktalayan en keyifli seçeneklerden biri. Neredeyse her evde bulunan iskambil kartları ile onlarca farklı oyun oynayabilirsiniz. İskambil kartları ile oynanan oyunlar arasında en popüler olanlardan biri ise king oyunu. Öğrenmesi oldukça basit, oynaması da bir o kadar keyifli olan king oyununun tüm kural ve taktiklerine hakim olup bu eğlenceden mahrum kalmak istemiyorsanız ihtiyacınız olan her şeyi bu yazıda sizin için derledik. "King kuralları nedir, king rıfkı nasıl oynanır?" gibi oyuna dair aklınıza takılan her soruyu bu yazıda bulacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdiden iyi eğlenceler.

Her oyunun ayrı bir kültürü vardır. Özellikle söz konusu olan oyun iskambil kartları ile oynanıyorsa oyuncular kendi içinde ayrı bir jargon bile kullanıyor. Aşağıdaki listede oyuna has kelimeleri ve anlamlarını öğrenebilirsiniz.

Oyuna Başlama

l İlk eli dağıtan kişi belirlenir. Kartlar saat yöne tersine kapalı bir şekilde dağıtılır. Her oyuncuya 13 adet kart verilir.

l Oyuna başlamadan önce elinde karo 2 bulunan oyuncu oyun türünü belirtir. Ondan sonraki ellerde bir sağda bulunan oyuncu oyun türünü söyler.

l İlk oyuncu ortaya kart atarak oyun başlar.

Koz

Koz oyunlarında temel amaç çok el açmaktır. Oyuncu mümkün olduğu kadar el açmalıdır. Maça, kupa, karo ve sinek koz çeşitleridir. Oyuncu eğer koz söylemek istiyor ise onörleri veya 7 kartlık uzun bir süite sahip olmalıdır. Aksi halde koz belirtmesi mantıklı değildir. Oyuncunun elinde ortadaki karttan yoksa koz belirleyip eli alır. Diğer oyuncunun elinde o karttan yoksa ve daha büyük kozu varsa onu atarak eli alabilir. Koz oyunlarında alınan her el +50 puan olarak tabloya yazılır.

Ceza

King’de toplam 6 ceza oyunu vardır. Her cezadan ikişer adet oynanır. Bu cezalar ayrı puanlandırılır. Ceza oyunlarını asıl hedefi ceza almamaktır. Ceza oyuncunun puanını düşürür.

l El almaz: Amaç oyun süresince el almamak. Bu oyunlarda koz bulunmaz. Alınan her el -50 puan olarak tabloya yazılır.

l Kupa almaz: Oyuncu bu oyunda kupa serisinden hiç kart almamalıdır. Elinde, dönen karttan bulunmayan oyuncu eğer elinde bulunuyorsa kupa atmak zorundadır. O eli alan kupayı da alır ve ceza yer. Oyunda kupa çıkana kadar kimse kupa ile ele başlayamaz. Kupa çıktıktan sonra oyuncular kupa atabilir. Oyunda ele alınan her kupanın puanı -30 olarak tabloya yazılır.

l Kız almaz: Bu oyunda hedef kızları almamak. Oyuncunun elinde ortada dönen kağıttan yoksa ve kız varsa atmak zorundadır. O eli alan kızı da alır. Ortada as veya papaz varsa elinde aynı serinin kızı olan oyuncu atmak zorundadır. Oyunda ele alınan her kız için -100 puan tabloya yazılır.

l Erkek almaz: Amaç papaz ve valeleri almamak. Oyuncunun elinde ortadaki kartlardan yoksa, papaz veya vale varsa, oyuncu papaz veya vale atmak zorundadır. O eli alan erkek kartı da alır. Ortadaki erkekten yüksek ve aynı seriden erkek kartı bulunan oyuncu o kartı atmak zorundadır. Ele alınan her erkek için -60 puan tabloya yazılır.

l Son iki almaz: Oyunun asıl hedefi son iki eli almamak. Son iki ele kadar dönen elleri alabilirsiniz. Son iki elin birini ele alan oyuncunun tablosuna -180 puan yazılır.

l Rıfkı almaz: Kupa papazı rıfkı olarak adlandırılır. Bu oyunda asıl amaç kupa papazını eline almamak. Kupa ortaya düşene kadar kimse kupa atmaz. Elinde ortada dönen kağıttan olmayan oyuncunun elinde rıfkı varsa oyuncu rıfkıyı atmak zorundadır. O eli alan oyuncu rıfkıyı da alır. Rıfkıyı eline katan oyuncu -320 puan alır.