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Kira öder gibi iPhone sahibi olabileceksiniz! Yeni dönem yolda

12.09.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, iPhone için abonelik dönemi üzerinde çalışıyor. Yakın kaynaklara göre, böylece aylık bir ücret karşılığında iPhone sahibi olabileceksiniz. Geliştirme aşamasında bulunan bu projeyle kullanıcıların yalnızca dijital hizmetler yerine ilk kez donanıma abone olmalarına olanak tanınacak.

Kira öder gibi iPhone sahibi olabileceksiniz! Yeni dönem yolda

Apple, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ ve Apple Arcade gibi dijital hizmetleri için abonelikler sunuyor. Böylece kullanıcıların belirli bir periyot için ücret ödeyerek dijital hizmetlerine abone olmalarını sağlıyor. Fakat şirketin şimdi, insanların iPhone satın almasını kolaylaştıracak yeni bir abonelik sistemi için harekete geçtiği bildiriliyor. Böylece iPhone'a abone olabileceksiniz.

IPHONE İÇİN ABONELİK DÖNEMİ!

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, Apple, iPhone ve diğer donanım ürünleri için bir abonelik hizmetinin üzerinde çalışıyor. Yakın kaynaklara göre kullanıcılar bu hizmet kapsamında aylık bir ücret ödeyerek iPhone sahibi olabilecek.

TAKSİTLE IPHONE ALMAKTAN FARKLI OLACAK

Abonelik sisteminin taksitle iPhone almaktan önemli bir farkı mevcut. Bu sistemde bir cihazın fiyatı 12 veya 24 aylık bir süreye bölünmeyecek. Bunun yerine kullanıcılar hangi cihazı seçtiklerine bağlı olarak bir aylık ücret ödeyecek.

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Ancak girişim resmi olarak açıklanmadığı için isminin açıklanmamasını isteyen kaynaklar, projenin hala geliştirme aşamasında olduğunu kaydetti.

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iPhone için abonelik sistemi, Apple'ın daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olabilir ve tüketicilerin yeni cihazlara binlerce dolar harcamasını kolaylaştırabilir.

IPHONE ABONELİĞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

iPhone abonelik hizmetinin 2022'nin sonunda başlaması bekleniyor. Ancak 2023'e ertelenme veya iptal edilme durumu da var.

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Apple iPhone abonelikler
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