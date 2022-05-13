Kiracılarına çok düşük zam yapan Ezgi Mola'dan ilk açıklama

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ezgi Mola, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden ünlü oyuncu, çok yorgun olduğunu ve her an uyuyabileceğini söyledi.

Mola, "Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Dizi 10 gün sonra final yapacak, filmimiz 'Erşan Kuneri' de vizyona giriyor." dedi.

PANDEMİDE KİRA ALMAMIŞTI

Ayrıca pandemi döneminde kiracılarının zor duruma düşmemesi için bir süre onlardan kira almayan 39 yaşındaki oyuncu, daha sonra yine örnek bir davranışta bulunarak zam döneminde de çok küçük bir zam yapmıştı.

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Mola, basın mensuplarının konuyla ilgili soruları karşısında "Olması gerektiğine inandığım şeyi yaptım. Böyle dönemlerde birbirimize destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

