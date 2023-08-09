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    4. Kiraladığı evdeki rutubet hayatını kaybetmesine neden oldu! Annesi aylarca taşınması için yalvarmıştı

    Kiraladığı evdeki rutubet hayatını kaybetmesine neden oldu! Annesi aylarca taşınması için yalvarmıştı

    09.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Manchester şehrinin Oldham bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Luke Brooks kiralık bir daireye taşındı. Evine taşındıktan sonra sık sık hasta olan Brooks’un annesi rutubet nedeniyle oğlunun mülkünü değiştirmesini istiyordu. Annesini dinlemeyen 27 yaşındaki Brooks’un yatağında cansız bedeni bulundu.

    İngiltere’nin Manchester şehrinin Oldham bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Luke Brooks rutubetli bir eve taşınarak hayatının en büyük hatasını yaptı. Anne Patricia oğlunun ev sahibiyle konuşarak evdeki bozuk kazanı ve radyatörü tamir etmesini istedi. Ancak ev sahibi talebi kabul etmedi. Bunun üzerine anne oğlunun taşınmasını istediyse de bir türlü onu ikna edemedi.

    YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

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    Yatak odasında ölü bulunan çocuğun cansız bedenine yapılan otopsi sonucunda patolog Abdul Ganjifrockwala, Luke'un akut solunum sıkıntısı sendromundan öldüğünü söyledi. Ölümünün Aspergillus pnömonisinden kaynaklandığını dile getirdi. Luke'un ciğerlerinde bir küf olan Aspergillus bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    İngiltere rutubet

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