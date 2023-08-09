Kiraladığı evdeki rutubet hayatını kaybetmesine neden oldu! Annesi aylarca taşınması için yalvarmıştı

İngiltere’nin Manchester şehrinin Oldham bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Luke Brooks rutubetli bir eve taşınarak hayatının en büyük hatasını yaptı. Anne Patricia oğlunun ev sahibiyle konuşarak evdeki bozuk kazanı ve radyatörü tamir etmesini istedi. Ancak ev sahibi talebi kabul etmedi. Bunun üzerine anne oğlunun taşınmasını istediyse de bir türlü onu ikna edemedi.

YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Yatak odasında ölü bulunan çocuğun cansız bedenine yapılan otopsi sonucunda patolog Abdul Ganjifrockwala, Luke'un akut solunum sıkıntısı sendromundan öldüğünü söyledi. Ölümünün Aspergillus pnömonisinden kaynaklandığını dile getirdi. Luke'un ciğerlerinde bir küf olan Aspergillus bulundu.