Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. İnşaatta kirecin içine girdi! Ölümüne böyle poz verdi... Dakikalar içince hastanelik oldu

    İnşaatta kirecin içine girdi! Ölümüne böyle poz verdi... Dakikalar içince hastanelik oldu

    08.08.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya’da yaşayan 7 yaşındaki Arthur Emanuel Bitencourt isimli bir çocuk inşaat alanına girerek toz halindeki kireç yığınının ortasına oturup poz verdi. Baş parmakları havada kameraya hafif tebessüm ederek poz veren Bitencourt birkaç dakika içinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

    Brezilya’nın Ipiranga şehrindeki bir kazı alanına ağabeyiyle birlikte giren 7 yaşındaki Arthur Emanuel Bitencourt isimli bir çocuk inşaat malzemelerine karşı ciddi bir alerjik reaksiyon gerçekleştirmesi nedeniyle hastanelik oldu. Kireç tozunun ortasında kendisine oluşturduğu bir çukura oturan Bitencourt kireçtaşı tozunu solumaya ölümcül bir tepki vererek hayatını kaybetti.

    DAKİKALAR İÇİNDE OLDU

    1

    Fotoğraf için poz verdikten sonra bir anda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri, yerel basına göre, Arthur'un ani ölümüne neden olan tozun solunması olduğunu söyledi.

    Başparmağını kaldırdığı yürek burkan fotoğrafı, ailesi tarafından başkalarına bir uyarı ve Arthur'a bir saygı duruşu olarak sosyal medyada paylaşıldı. Aile üyesi Romaldo Bitencourt paylaştığı fotoğrafa, “Bu fotoğraf, oyun oynarken kireç solumaktan kaynaklanan trajik ölümünden birkaç dakika önce çekilmiş son fotoğraftı... Seninle ilgili sahip olacağım anılar her zaman en iyisi olacak” notunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

    Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

     Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

    Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

     Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

    Çığlık seslerini kimse duymadı! 3 gün boyunca öylece bekledi

     Vegan fenomen 'açlıktan' hayatını kaybetti

    Vegan fenomen 'açlıktan' hayatını kaybetti

     Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

    Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

     Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

    Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

     Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

    Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

     4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

    4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

     10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

    10 yıl önce gömülmüştü! Mezarından çıkartıp...

     Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

    Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdüNişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü
    Yine çok özgüvenli! Bikinisiyle meydan okudu... “Hipnotize ettim”Yine çok özgüvenli! Bikinisiyle meydan okudu... “Hipnotize ettim”
    Meraklısı görmek için dağa çıkıyor! Saniyede 59 kilometre hızla...Meraklısı görmek için dağa çıkıyor! Saniyede 59 kilometre hızla...
    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya İnşaat kireç taşı

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

    Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

    Spor ve outdoor giyimin gözde markalarında büyük fırsat

    Spor ve outdoor giyimin gözde markalarında büyük fırsat

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

    “Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

    “Kocam öleli neredeyse 3 yıl oldu. Şimdi onun bebeğini doğurdum”

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Rahat, şık, kaliteli, uygun fiyatlı... Kullanıcılarından tam not alan boxer setini sizin için inceledik

    Günün Videosu

    Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
    Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.