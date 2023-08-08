İnşaatta kirecin içine girdi! Ölümüne böyle poz verdi... Dakikalar içince hastanelik oldu

Brezilya’nın Ipiranga şehrindeki bir kazı alanına ağabeyiyle birlikte giren 7 yaşındaki Arthur Emanuel Bitencourt isimli bir çocuk inşaat malzemelerine karşı ciddi bir alerjik reaksiyon gerçekleştirmesi nedeniyle hastanelik oldu. Kireç tozunun ortasında kendisine oluşturduğu bir çukura oturan Bitencourt kireçtaşı tozunu solumaya ölümcül bir tepki vererek hayatını kaybetti.

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Fotoğraf için poz verdikten sonra bir anda fenalaşan 7 yaşındaki çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti. Sağlık görevlileri, yerel basına göre, Arthur'un ani ölümüne neden olan tozun solunması olduğunu söyledi.

Başparmağını kaldırdığı yürek burkan fotoğrafı, ailesi tarafından başkalarına bir uyarı ve Arthur'a bir saygı duruşu olarak sosyal medyada paylaşıldı. Aile üyesi Romaldo Bitencourt paylaştığı fotoğrafa, “Bu fotoğraf, oyun oynarken kireç solumaktan kaynaklanan trajik ölümünden birkaç dakika önce çekilmiş son fotoğraftı... Seninle ilgili sahip olacağım anılar her zaman en iyisi olacak” notunu ekledi.